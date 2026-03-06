Война в Украине: в ЕС шокировали заявлением, почему Киев уже обречен на поражение

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может негативно отразиться на возможности Украины эффективно противостоять российской агрессии. Об этом заявила главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя ситуацию для Politico. По ее словам, напряжение в регионе уже имеет ощутимые последствия для войны, которую Россия ведет против Украины.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Чиновница подчеркнула, что обострение вокруг Ирана создает дополнительную нагрузку на мировые оборонные ресурсы. По ее словам, конфликт в этом регионе оказывает "очевидное влияние на войну в Украине", ведь растет спрос на системы противовоздушной обороны и оборудования для борьбы с беспилотниками. Поэтому международные запасы таких средств быстро сокращаются.

Особенно это касается систем перехвата дронов и других элементов противовоздушной обороны, активно используемых в современных конфликтах. Каллас объяснила, что ресурсы, которые могли бы быть направлены на помощь Киеву, сейчас нужны и другим странам.

"Средства противовоздушной обороны, которые сейчас нужны Украине, переходят к Ближнему Востоку. Есть также проблема цепей поставки... средства, которые нужны Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне", — отметила она.

В настоящее время государства Персидского залива активно используют свои запасы систем ПВО, пытаясь отразить удары со стороны Ирана. Такая ситуация дополнительно усугубляет глобальный дефицит соответствующего вооружения.

Каллас также обратила внимание на экономический аспект конфликта. По ее словам, обострение на Ближнем Востоке может повлечь за собой рост мировых цен на нефть, что потенциально выгодно России. Высшие энергетические доходы позволяют Кремлю получать больше средств для финансирования войны против Украины.

"И именно поэтому мы должны настойчиво добиваться запрета морских услуг, чтобы реально ограничить теневой флот, а значит и нефтяные доходы, которые Россия использует для финансирования этой войны", — подчеркнула дипломатка, говоря о подготовке нового пакета санкций ЕС.

