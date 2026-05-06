Війна в Україні стане ще страшнішою: легендарна письменниця вразила сумним прогнозом

У Києві відбулася презентація нової поетичної збірки Ліни Костенко під назвою "Вітер з Марса", під час якої 96-річна поетеса висловила свою думку щодо війни та перспектив України. Вона попередила, що країні доведеться пройти через серйозні випробування, проте віра у майбутнє держави залишається незламною.

Під час заходу, що проходив за участі українських військових, письменниця підкреслила, що саме захисники країни залишаються джерелом надії та опорою для віри у майбутнє, незважаючи на складні обставини.

"Доки ви боретеся, я вірю, що Україна буде такою, якою ми хочемо її бачити. Але випробування ще будуть страшні", – зазначила Костенко.

Захід відбувся за сприяння видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, з яким поетеса вже давно співпрацює. До збірки увійшли як відомі вірші, так і нові твори, створені у різні періоди – від часу проголошення Незалежності України до повномасштабної війни, що розпочалася після 2022 року.

Назва збірки, як пояснила Костенко, народилася з власних емоційних переживань після прослуховування запису вітру з Марса. Вона описала цей досвід як тривожний та передчуття загрози.

"Я вам скажу, що це відчуття таке, наче я побувала на Марсі. Це настільки зловісно, це настільки страшно, що мені війнуло це по землі. Я відчула цей вітер, який може пройти по нас", – поділилася письменниця.

Ліна Костенко також згадала, що схожі передчуття вона відчувала ще на початку 1990-х, коли усвідомлювала, що здобуття незалежності України вимагатиме великих зусиль та високої ціни.

"Я не можу пояснити те відчуття, яке я пережила. Відчула загрозу в майбутньому. Я б не хотіла її відчувати, але...", – зазначила поетеса, підкреслюючи глибину свого занепокоєння та важливість усвідомлення викликів, що стоять перед країною.

