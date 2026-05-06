Война в Украине станет еще страшнее: легендарная писательница поразила печальным прогнозом

В Киеве состоялась презентация нового поэтического сборника Лины Костенко под названием "Ветер с Марса", во время которого 96-летняя поэтесса высказала свое мнение по поводу войны и перспектив Украины. Она предупредила, что стране придется пройти по серьезным испытаниям, однако вера в будущее государства остается несокрушимой.

Фото: из открытых источников

Во время мероприятия, которое проходило при участии украинских военных, писательница подчеркнула, что именно защитники страны остаются источником надежды и опорой для веры в будущее, несмотря на сложные обстоятельства.

"Пока вы боретесь, я верю, что Украина будет такой, какой мы хотим ее видеть. Но испытания еще будут страшны", – отметила Костенко.

Мероприятие прошло при содействии издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, с которым поэтесса уже давно сотрудничает. В сборник вошли как известные стихи, так и новые произведения, созданные в разные периоды – со времени провозглашения Независимости Украины до полномасштабной войны, начавшейся после 2022 года.

Название сборника, как пояснила Костенко, родилось из собственных эмоциональных переживаний после прослушивания записи ветра с Марса. Она описала этот опыт как тревожный и предчувствие угрозы.

"Я вам скажу, что это ощущение такое, как я побывала на Марсе. Это настолько зловеще, это настолько страшно, что мне повеяло это по земле. Я почувствовала этот ветер, который может пройти по нам", – поделилась писательница.

Лина Костенко также вспомнила, что подобные предчувствия она испытывала еще в начале 1990-х, когда осознавала, что обретение независимости Украины потребует больших усилий и высокой цены.

"Я не могу объяснить то ощущение, которое я испытала. Испытала угрозу в будущем. Я бы не хотела ее испытывать, но...", – отметила поэтесса, подчеркивая глубину своей обеспокоенности и важность осознания стоящих перед страной вызовов.

"Комментарии" уже писали , что украинские города могут оказаться перед длительными перебоями водоснабжения в случае новых атак России на критические объекты инфраструктуры. Восстановление поврежденных водопроводов и насосных станций может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.