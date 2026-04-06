Війна в Україні: росіяни категорично виступили проти категоричної примхи Путіна

У Росії спостерігається суттєве падіння числа контрактників, яких планують залучати для війни в Україні. Міністерство оборони РФ на 2026 рік розраховувало мобілізувати 409 тисяч осіб, встановивши щомісячний план у межах 33,5–34,6 тисячі новобранців.

Фото: з відкритих джерел

Проте статистика за перші три місяці року показала, що щодня підписувалося лише близько 940 контрактів замість очікуваних 1100–1150, повідомляє проєкт "Хочу жить". Експерти припускають, що якщо така тенденція збережеться, Росія може не дорахуватися понад 65 тисяч осіб, що складає понад 16% запланованого набору. Для контрасту: тільки в березні РФ втратила майже 32 тисячі військових убитими, пораненими та взятими в полон.

Основне навантаження з набору контрактників покладено на Центральний і Приволзький федеральні округи, включаючи Татарстан, Башкортостан, Москву та область, Санкт-Петербург, Краснодарський край, а також Ростовську і Самарську області. На тимчасово окупованих територіях України добровільний набір фактично обмежений: на Запорізьку і Херсонську області передбачено лише по 500 осіб, а з Криму та частин Донецької й Луганської областей – по 3 тисячі із кожного регіону.

За планом, половина російських регіонів має надати від 900 до 1200 контрактників на кожні 100 тисяч чоловіків віком 18–65 років. Найменше набору передбачено у прикордонних з Україною регіонах – Курській, Брянській, Білгородській областях, а також Москві, Дагестані та Інгушетії. Найвищі показники заплановані у віддалених і бідніших регіонах: Чукотка, Сахалін, Єврейська АО, Магадан. Наприклад, у Москві планують набрати одного з 200 осіб, тоді як на Чукотці – одного з 50.

Найуспішніше виконують план Уральський і Далекосхідний федеральні округи, особливо ХМАО, Чукотський автономний округ, Приморський край та Єврейська АО. Найгірші результати спостерігаються на Північному Кавказі – Північна Осетія та Дагестан не виконали й 8% річного плану. Фактично весь округ утримує Чечня, де голова республіки Рамзан Кадиров залучає жителів інших регіонів для виконання плану.

