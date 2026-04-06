Война в Украине: россияне категорически выступили против категорической прихоти Путина

В России наблюдается существенное падение числа контрактников, которые планируется привлекать для войны в Украине. Министерство обороны РФ на 2026 год рассчитывало мобилизовать 409 тысяч человек, установив ежемесячный план в пределах 33,5-34,6 тысяч новобранцев.

Фото: из открытых источников

Однако статистика за первые три месяца года показала, что ежедневно подписывалось около 940 контрактов вместо ожидаемых 1100–1150, сообщает проект "Хочу жить". Эксперты предполагают, что если такая тенденция сохранится, Россия может не досчитаться более 65 тысяч человек, что составляет более 16% от запланированного набора. Для контраста: только в марте РФ потеряла почти 32 тысячи военных убитыми, ранеными и взятыми в плен.

Основная перегрузка по набору контрактников возложена на Центральный и Приволжский федеральные округа, включая Татарстан, Башкортостан, Москву и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, также Ростовскую и Самарскую области. На временно оккупированных территориях Украины добровольный набор фактически ограничен: на Запорожскую и Херсонскую области предусмотрено только 500 человек, а из Крыма и частей Донецкой и Луганской областей – по 3 тысячи из каждого региона.

По плану половина российских регионов должна предоставить от 900 до 1200 контрактников на каждые 100 тысяч мужчин в возрасте 18–65 лет. Меньше набора предусмотрено в приграничных с Украиной регионах – Курской, Брянской, Белгородской областях, а также Москве, Дагестане и Ингушетии. Самые высокие показатели запланированы в отдаленных и более бедных регионах: Чукотка, Сахалин, Еврейское АО, Магадан. Например, в Москве планируют набрать одного из 200 человек, в то время как на Чукотке – одного из 50 человек.

Успешнее всего выполняют план Уральский и Дальневосточный федеральные округа, особенно ХМАО, Чукотский автономный округ, Приморский край и Еврейское АО. Худшие результаты наблюдаются на Северном Кавказе – Северная Осетия и Дагестан не выполнили и 8% годового плана. Фактически весь округ содержит Чечня, где глава республики Рамзан Кадыров привлекает жителей других регионов для выполнения плана.

