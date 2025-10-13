Війна в Україні повернула РФ у 90-ті: що про це говорить

Вугільна промисловість Росії переживає найгіршу кризу за останні 30 років через санкції у зв'язку з повномасштабним вторгненням та необхідністю надавати додаткові знижки на вугілля. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "Financinal Times".

Вугільна промисловість Росії. Фото: із відкритих джерел

За інформацією російського Держстату, за перші сім місяців 2025 року збитки галузі становили 225 млрд рублів (2,8 млрд доларів), що вдвічі перевищує загальний обсяг збитків за 2024 рік.

"Вугільна промисловість переживає найгострішу кризу з 1990-х років... На кону тисячі робочих місць у десятках російських регіонів і податкові надходження", — заявив Володимир Коротін, генеральний директор компанії "Російське вугілля", що входить у топ-15 виробників, в інтерв'ю російському інформаційному агентству "Інтерфакс".

Журналісти зазначають, що підтверджує цей висновок і статистика Міненерго РФ. За його даними, станом на вересень 2025 року 23 російські вугільні компанії – приблизно 13% від загальної кількості – закрилися. Ще 53% перебувають під загрозою закриття. До того ж світові ціни на енергетичне вугілля досягли багаторічних мінімумів, оскільки видобуток досяг рекордного рівня в Китаї — найбільшому світовому виробнику та споживачі вугілля.

"Зараз ціни становлять близько 93 доларів за тонну, що на 78% нижче за пік 2022 року", — констатує видання.

Але через санкції для російських шахтарів ціновий шок виявився ще сильнішим. Щоб заохотити покупців з Азії, які ще були готові купувати російське вугілля після вторгнення Росії в Україну, російські виробники почали пропонувати значні знижки на нього. Згідно з розрахунками FT, зробленими на основі даних агентства Argus, на початку 2022 року вони пропонували свою продукцію на 60% дешевше за світові ціни. Згодом розмір знижки знизився до 20%.

Аналітики не очікують, що ситуація з цінами на вугілля покращає.

"Наш прогноз щодо світових цін на вугілля песимістичний до 2027 року, з деяким сезонним ризиком зростання в останньому кварталі 2025 року", — зазначив старший менеджер з аналізу та консалтингу в галузі вугілля в Argus Алекс Таккра.

