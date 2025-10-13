Портников назвал две причины, почему Путин до сих пор отвергает мирные переговоры по Украине

Российский диктатор Путин не в первый раз делает попытки "заморозить" украинцев. Стоит только загадать тревожную и темную зиму первого года войны. Однако сейчас удары россиян стали намного систематичнее, к тому же они происходят на фоне предложений прекратить войну и начать переговоры о мире. И Путин, как мы видим, эти предложения откровенно игнорирует. Об этом рассказал известный публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, что на самом деле логика Путина объясняется очень просто. Во-первых, он считает, что у Запада нет инструментов, чтобы на него серьезно надавить. Во-вторых, воспринимает какие-либо переговоры как путь к капитуляции противника. И потому Путин уверен: если ему придется согласиться на переговоры, то это должны быть переговоры о капитуляции Украины и создание условий для дальнейшего исчезновения с политической карты мира.

Портинков отмечает, что единственное стремление, которым сейчас руководствуется российский диктатор – это сделать Украину территорией, непригодной к нормальной жизни. Удары по энергетике, по мнению российского президента, должны создать у украинцев устойчивое ощущение, что у них нет иного выбора, кроме как показаться России. И хотя в истории еще не было случаев, когда бомбардировка городов приводила к тотальному желанию капитулировать, Путин этого не учитывает. Он стремится переписать историю.

По мнению публициста, мотивация атак по энергетике может быть значительно шире, чем только деморализация общества. Это также стремление уничтожить украинскую экономику, чтобы даже в случае завершения войны у Украины не было серьезных перспектив для восстановления, став наглядным примером того, что происходит со странами, которые не подчиняются воле Москвы.

"Разговорами и уговорами этому, конечно, не помочь. Последние месяцы – месяцы постоянных разговоров Трампа и Путина – это убедительно доказали, пожалуй, даже самому американскому президенту, хотя многие изначально предупреждали, что все эти переговоры обречены на провал, но уничтожению энергетической инфраструктуры можно противодействовать другим путем – ослаблению военного и энергетического потенциала самой Российской Федерации. Украинские удары по российским военным объектам и нефтеперерабатывающим предприятиям могут заставить российского президента если не задуматься о мире, то, по крайней мере, быть осторожнее со своими ударами", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп прямо пригрозил Путину, если тот не остановит войну: что заявил.



