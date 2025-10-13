Портніков назвав дві причини, чому Путін досі відкидає мирні перемовини щодо України

Російський диктатор Путін не вперше робить спроби "заморозити" українців. Варто лише загадати тривожну і темну зиму першого року великої війни. Проте зараз удари росіян стали набагато систематичнішими, до того ж вони відбуваються на тлі пропозицій припинити війну і розпочати перемовини щодо миру. І Путін, як бачимо, ці пропозиції відверто ігнорує. Про це роз повів відомий публіцист, журналіст і телеведучий Віталій Портніков.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, насправді логіка Путіна пояснюється дуже просто. По-перше, він вважає, що Захід не має інструментів, аби на нього серйозно натиснути. По-друге, сприймає будь-які перемовини як шлях до капітуляції супротивника. І тому Путін упевнений: якщо йому доведеться погодитися на перемовини, то це мають бути перемовини про капітуляцію України та створення умов для її подальшого зникнення з політичної карти світу.

Портінков зазначає, єдине прагнення, яким зараз керується російський диктатор – це зробити Україну територією, непридатною до нормального життя. Удари по енергетиці, на думку російського президента, мають створити в українців стійке відчуття, що в них немає іншого вибору, окрім як здатися Росії. І хоча в історії ще не було випадків, коли бомбардування міст призводило до тотального бажання капітулювати, Путін на це не зважає. Він прагне переписати історію.

На думку публіциста, мотивація атак по енергетиці може бути значно ширшою, ніж лише деморалізація суспільства. Це також прагнення знищити українську економіку, щоби навіть у випадку завершення війни Україна не мала серйозних перспектив для відновлення, ставши наочним прикладом того, що відбувається з країнами, котрі не підкоряються волі Москви.

"Розмовами й умовляннями цьому, звісно, не зарадити. Останні місяці – місяці постійних розмов Трампа й Путіна – це переконливо довели, мабуть, навіть самому американському президентові, хоча багато хто з самого початку попереджав, що всі ці перемовини приречені на провал, але знищенню енергетичної інфраструктури можна протидіяти іншим шляхом – послабленням військового й енергетичного потенціалу самої Російської Федерації. Українські удари по російських військових об’єктах та нафтопереробних підприємствах можуть змусити російського президента якщо не замислитися про мир, то принаймні бути обережнішим зі своїми ударами", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Трамп прямо пригрозив Путіну, якщо той не зупинить війну: що заявив.



