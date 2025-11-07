Війна в Україні після візиту Орбана до Трампа: озвучено несподіваний прогноз

Глава угорського уряду Віктор Орбан прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Окрім питань двосторонніх відносин очікується, що політики обговорять ситуацію в Україні та економічні питання. Чи буде мати цей візит бодай якийсь вплив на військові дії на українській території, а також яку мету щодо Києва насправді переслідують керівники Сполучених Штатів та Угорщини? Видання "Коментар" вирішило з'ясувати деталі в експертів.

Фото: коллаж comments.ua

Зокрема політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що Орбану візит до Вашингтону потрібен, в першу чергу, для отримання виключення стосовно закупівлі російської нафти, оскільки угорський прем'єр весь час про це говорить і це складає одну з основ його політичної платформи. До того ж з урахуванням факту наближення парламентських виборів в Угорщині питання постачання російської нафти для Віктора Орбана є фактично елементом політичного виживання.

"Орбан буде активно добиватися винятку Трампа у закупівлі російських енергоресурсів попри те, що президент США постійно наголошує, що не має наміру робити для будь-кого поступки щодо цього", — зазначив Бала.

За словами політолога, після запровадження США санкцій проти "Роснефти" і "Лукойла" Вашингтон буде домагатися, щоб доходи Кремля від нафти скорочувалися. При цьому, продовжив експерт, не варто сподіватися на зміну політики офіційного Будапешта стосовно курсу України до ЄС і НАТО. Нині Віктор Орбан активно захищає свої шкурні інтереси. Для їх задоволення угорський прем'єр може піти на виконання умов Трампа, однак головне питання полягає у тому, чого вимагатиме президент США.

У свою чергу експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко заявив, що Трамп, будучи "нарцисом", веде Америку у стан занепаду.

"Дональд Трамп очолює найбільшу фірму світу під назвою Сполучені Штати Америки з населенням 330 мільйонів людей. Ця країна мала б формувати свої союзи з демократичними силами, зокрема з Євросоюзом, де живе півмільярда населення і з яким потрібно рахуватися. Натомість Трамп є прихильником авторитарних лідерів, таких як С і Цзіньпін чи Володимир Путін. А в Європі таким лідером є Віктор Орбан. Тому у такому випадку можна говорити лише про особисті інтереси лідера США", — наголосив Бобиренко.

Він додав, що особиста дружба Трампа і Орбана впливає на політику США, оскільки чинний президент США не дружить з лідерами Великобританії Стермером чи Німеччини Мерцом, оскільки ці лідери демократично обрані. Тому Трамп відкрито показує свою дружбу з Орбаном.

