Война в Украине после визита Орбана в Трамп: озвучен неожиданный прогноз

Глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Кроме вопросов двусторонних отношений, ожидается, что политики обсудят ситуацию в Украине и экономические вопросы. Будет ли этот визит хоть каким-то влиянием на военные действия на украинской территории, а также какую цель в отношении Киева на самом деле преследуют руководители Соединенных Штатов и Венгрии? Издание "Комментарий" решило выяснить детали у экспертов.

В частности, политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что Орбану визит в Вашингтон нужен, в первую очередь, для получения исключения относительно закупки российской нефти, поскольку венгерский премьер все время об этом говорит и составляет одну из основ его политической платформы. К тому же с учетом факта приближающихся парламентских выборов в Венгрии вопрос поставки российской нефти для Виктора Орбана является фактически элементом политической выживания.

"Орбан будет активно добиваться исключения Трампа в закупке российских энергоресурсов, несмотря на то, что президент США постоянно подчеркивает, что не намерен делать для любого уступки по этому поводу", — отметил Бала.

По словам политолога, после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" Вашингтон будет добиваться, чтобы доходы Кремля от нефти сокращались. При этом, продолжил эксперт, не стоит надеяться на изменение политики официального Будапешта по отношению к курсу Украины в ЕС и НАТО. В настоящее время Виктор Орбан активно защищает свои интересы. Для их удовлетворения венгерский премьер может пойти на выполнение условий Трампа, однако главный вопрос состоит в том, чего потребует президент США.

В свою очередь эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко заявил, что Трамп, являясь "нарциссом", ведет Америку в состояние упадка.

"Дональд Трамп возглавляет крупнейшую фирму мира под названием Соединенные Штаты Америки с населением 330 миллионов человек. Эта страна должна была формировать свои союзы с демократическими силами, в частности с Евросоюзом, где живет полмиллиарда населения и с которым нужно считаться. Вместо этого Трамп является сторонником авторитарных лидеров, таких как и в Европе, так и Владимире С. Орбан. Поэтому в таком случае можно говорить только о личных интересах лидера США", — подчеркнул Бобиренко.

Он добавил, что личная дружба Трампа и Орбана влияет на политику США, поскольку действующий президент США не дружит с лидерами Великобритании Стермером или Германии Мерцом, поскольку эти лидеры избраны демократически. Потому Трамп открыто показывает свою дружбу с Орбаном.

