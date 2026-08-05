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Війна в Україні остаточно перестала бути чужою для росіян: озвучено жорстку заяву про фіаско Путіна

За словами Олега Саакяна, атаки на знакові об'єкти всередині РФ змінюють суспільні настрої, адже війна починає безпосередньо впливати на економіку, бізнес і повсякденне життя росіян.

5 серпня 2026, 19:55
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Клименко Елена

Удари по важливих об'єктах на території Росії, зокрема по інфраструктурі маркетплейсу Wildberries, змінюють ставлення росіян до війни. Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив політолог Олег Саакян.

Війна в Україні остаточно перестала бути чужою для росіян: озвучено жорстку заяву про фіаско Путіна

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, доки бойові дії не впливали на повсякденне життя громадян РФ, значна частина суспільства могла ігнорувати війну. Однак атаки на великі економічні об'єкти змушують росіян усвідомлювати, що наслідки війни вже торкаються і їх самих.

"Знищення Wildberries найкраще змусило населення цікавитися політикою. Бо політика займається всіма. Навіть якщо ви нею не цікавитесь, вона зацікавиться вами і вона займеться вами", – зазначив Саакян.

Політолог наголосив, що російська влада тривалий час підтримувала у суспільстві переконання, ніби війна відбувається далеко за межами країни, а пересічних громадян вона не стосується. Проте удари по знакових об'єктах руйнують цю інформаційну конструкцію.

"Ви можете вважати, що цієї війни немає. Ви можете вважати, що інші воюють. Але війна – це проєкт еліт, який має досягнути якихось цілей не за рахунок добробуту населення, а за рахунок тих, хто не хоче брати участь у цьому проєкті", – сказав експерт. 

На думку Саакяна, саме атаки на важливу інфраструктуру всередині Росії показують, що бойові дії вже перестали бути для росіян "чужою війною".

"Wildberries – це одне з найкращих рішень і точок, які можуть продемонструвати росіянам, що війна взагалі-то не в Україні. А війна і в Росії", – підкреслив він. 

Політолог вважає, що коли війна починає безпосередньо впливати на економіку, роботу бізнесу та звичний спосіб життя, підтримувати створену Кремлем ілюзію про її віддаленість стає дедалі важче.

Портал "Коментарі" вже писав, що українсько-американські відносини за останні місяці стали більш системними, однак це не наблизило завершення війни. Переговорний формат за участю України, Росії та США фактично зайшов у глухий кут, а Кремль не демонструє жодної готовності до реального діалогу без потужного зовнішнього тиску. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YbXo_5ijxAk&t=2s
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