Война в Украине окончательно перестала быть чуждой россиянам: озвучено жесткое заявление о фиаско Путина

Удары по важным объектам на территории России, в том числе по инфраструктуре маркетплейса Wildberries, изменяют отношение россиян к войне. Об этом в эфире "Апострофа TV" заявил политолог Олег Саакян.

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По словам эксперта, пока боевые действия не влияли на повседневную жизнь граждан РФ, значительная часть общества могла игнорировать войну. Однако атаки на крупные экономические объекты заставляют россиян отдавать себе отчет, что последствия войны уже затрагивают и их самих.

"Уничтожение Wildberries лучше заставило население интересоваться политикой. Потому что политика занимается всеми. Даже если вы ею не интересуетесь, она заинтересуется вами и она займется вами", – отметил Саакян.

Политолог подчеркнул, что российские власти долгое время поддерживали в обществе убеждение, что война происходит далеко за пределами страны, а рядовых граждан она не касается. Однако удары по знаковым объектам разрушают эту информационную конструкцию.

"Вы можете считать, что этой войны нет. Вы можете считать, что другие воюют. Но война – это проект элит, который должен достичь каких-либо целей не за счет благосостояния населения, а за счет тех, кто не хочет участвовать в этом проекте", – сказал эксперт.

По мнению Саакяна, именно атаки на важную инфраструктуру внутри России показывают, что боевые действия уже перестали быть для россиян "чужой войной".

"Wildberries – это одно из лучших решений и точек, которые могут продемонстрировать россиянам, что война вообще-то не в Украине. А война и в России", – подчеркнул он.

Политолог считает, что когда война начинает оказывать непосредственное влияние на экономику, работу бизнеса и привычный образ жизни, поддерживать созданную Кремлем иллюзию о ее удаленности становится все труднее.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинско-американские отношения за последние месяцы стали более системными, однако это не приблизило завершение войны. Переговорный формат с участием Украины, России и США фактически зашел в тупик, а Кремль не демонстрирует никакой готовности к реальному диалогу без мощного внешнего давления. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.