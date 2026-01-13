Війна в Україні: одна з країн ЄС озвучила жорстку заяву про діалог з окупантами

Литва виступає проти пропозицій щодо відновлення діалогу між Європейським Союзом і Росією, наголошуючи, що умови для цього досі не виконані. Як повідомляє LRT, посол Литви при ЄС Неріюс Алексєюнас підкреслив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Євросоюзу погодилися на певні умови, при яких можливо відновити контакти з Москвою. Проте наразі ці умови не наближаються до виконання, що залишає будь-які спроби діалогу на цей момент безпідставними.

Фото: з відкритих джерел

"Ми чітко домовилися про конкретні умови для відновлення контактів, але поки що не бачимо змін з боку Росії. Вона не виконала зобов'язань, і ми маємо діяти одностайно в наших рішеннях щодо змін цієї політики", — заявив Алексєюнас.

За його словами, Литва не бачить підстав для змін у позиції ЄС щодо Росії, доки не будуть виконані попередньо погоджені умови.

Попри це, дипломат зазначив, що Європейський Союз, хоча й не бере безпосередньої участі в мирних переговорах, все ж має можливість бути поінформованим про хід цих процесів. "Ми не є основним учасником, але ми завжди інформовані про те, що відбувається на переговорах", — додав посол.

До цього французький президент Емманюель Макрон виступив з ідеєю, що Європа повинна самостійно вести діалог з Росією, зокрема з її президентом Володимиром Путіним, без посередництва США. У відповідь на це, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до переговорів з Макроном. Однак ідея прямого діалогу з Москвою викликає різке неприйняття у ряді європейських країн, включаючи Литву.

З іншого боку, США пропонують провести багатосторонні переговори за участі України, Росії, США та європейських представників, щоб започаткувати потенційний мирний процес.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз готується ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року, що буде відзначено чотирьохріччям повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на неназваного дипломата. Згідно з його словами, нові обмеження можуть бути представлені саме до цієї дати, що стане важливим маркером в контексті війни.