Війна в Україні може мати неочікуваний фінал: розкрито несподівані передумови

Війна в Україні у 2026 році навряд чи завершиться несподівано, проте певні шанси на це все ж залишаються. Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив журналістам, що між колишнім президентом США Дональдом Трампом та лідером Кремля відбувся "рішучий дзвінок". За словами Гегсета, ця розмова відкриває можливість для "певного миру" у конфлікті, який Росія веде проти України.

Фото: з відкритих джерел

Політолог Володимир Фесенко, відповідаючи на запитання про ймовірність швидкого або раптового завершення війни, зазначив:

"Щоб війна закінчилася несподівано, потрібне диво. Що це може бути? Дехто сподівається на смерть Путіна, але навіть у такому випадку це не гарантує миттєвого миру. Раптового завершення війни не буде, доведеться вести переговори".

На його думку, порівняно з Україною, конфлікт в Ірані має більше шансів на швидке завершення.

"Щодо Ірану можливі неформальні домовленості, хоч і малоймовірні. У нашому випадку ситуація значно складніша, і навіть таємні угоди не вирішать усі проблеми. Конфліктних питань надто багато", — підкреслив Фесенко.

Разом із тим він наголосив, що сам факт переговорів — це позитивна ознака.

"Те, що вони тривають, показує: усі сторони розуміють необхідність домовлятися. Поки триває тактична боротьба навколо переговорного процесу, важливо, що він почався. З часом це обов’язково дасть результат. Я сподіваюся не на диво, а на переговори, які закріплюють потребу припинення війни", — додав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній спецпосланець США Кіт Келлог у своєму інтерв’ю японському телеканалу NHK заявив, що Росія втратила можливість здобути військову перемогу в Україні. За його оцінкою, президент Росії Володимир Путін усвідомлює стратегічну безвихідь і шукає спосіб завершити війну "з гідністю", адже його цілі так і не були досягнуті.