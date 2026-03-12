Война в Украине может иметь неожиданный финал: раскрыты неожиданные предпосылки

Война в Украине в 2026 году вряд ли завершится неожиданно, однако некоторые шансы на это все же остаются. Министр обороны США Пит Гегсет сообщил журналистам, что между бывшим президентом США Дональдом Трампом и лидером Кремля состоялся "решительный звонок". По словам Гегсета, этот разговор открывает возможность для "определенного мира" в конфликте, который Россия ведет против Украины.

Фото: из открытых источников

Политолог Владимир Фесенко, отвечая на вопрос о вероятности скорого или внезапного завершения войны, отметил:

"Чтобы война окончилась неожиданно, нужно чудо. Что это может быть? Некоторые надеются на смерть Путина, но даже в таком случае это не гарантирует мгновенного мира. Внезапного завершения войны не будет, придется вести переговоры".

По его мнению, по сравнению с Украиной, конфликт в Иране имеет больше шансов на скорейшее завершение.

"По Ирану возможны неформальные договоренности, хотя и маловероятные. В нашем случае ситуация гораздо более сложная, и даже тайные соглашения не решат все проблемы. Конфликтных вопросов слишком много", – подчеркнул Фесенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что сам факт переговоров – это положительный признак.

"То, что они продолжаются, показывает, что все стороны понимают необходимость договариваться. Пока продолжается тактическая борьба вокруг переговорного процесса, важно, что он начался. Со временем это обязательно даст результат. Я надеюсь не на удивление, а на переговоры, которые закрепляют необходимость прекращения войны", — добавил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший спецпосланник США Кит Келлог в своем интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Россия потеряла возможность одержать военную победу в Украине. По его оценке, президент России Владимир Путин осознает стратегическое безысходность и ищет способ завершить войну "с достоинством", ведь его цели так и не были достигнуты.