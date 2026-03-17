Війна в Україні: чого насправді однаково боїться Путін та Зеленський

Ситуація у світі складається так, що Путін справді не зацікавлений у завершенні війни. Є лише одна причина – слабкість російської економіки. І навіть зростання цін на нафту її не рятує, а лише продовжує агонію, але у Путіна є надія: Україна не витримає швидше, Європа пересвариться, а з Трампом росіяни домовляться – за гроші. І так само, що Зеленський і далі буде зосереджений на внутрішньополітичних конфліктах. Поки що багато що відбувається за путінським сценарієм, але Європа виявилася сильнішою, ніж він думав, а його економіка – слабшою. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політик переконаний, що Росії знадобиться нова мобілізація. Саме тому там посилюють контроль над інтернетом, бо, хто ж хоче мобілізації? Але її боїться і Зеленський. Тому замість відкритого заклику до широкої мобілізації ми чуємо боротьбу – принаймні на словах — із "бусифікацією". І тут у влади навіть з’являються союзники серед псевдоопозиції. Замість створення уряду національної єдності, говорять про "мобілізацію парламенту". Замість концентрації ресурсів на ЗСУ – ініціюють популістські "кешбеки".

"Чому в Ізраїлі служать усі? Там навіть надлишок людей в армії, тому є постійна ротація з шестимісячними змінами – і немає жодної "бусифікації". Тому що процес організований правильно. Діти міністрів і олігархів служать разом із дітьми столярів і сантехніків. Ми ж, здається, вже забули про цю справедливість", – зазначив нардеп.

Він наголошує, мир може наблизити лише ефективність влади – її готовність припинити внутрішнє протистояння. Потрібна скоординована зовнішня політика, спрямована на європейську єдність та інтеграцію. Потрібна ефективна система мобілізації. І спецслужби, які воюють не з опозицією, а з російськими інформаційними та політичними впливами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — насправді, президент Володимир Зеленський не мав на увазі примусову мобілізацію нардепів, коли робила свою заяву. Насправді у своїй заяві глава держави лише хотів надіслати сигнал, що є сенс розпочати обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями. Відповідну заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.



