logo

BTC/USD

74071

ETH/USD

2314.98

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: чего на самом деле одинаково боится Путин и Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: чего на самом деле одинаково боится Путин и Зеленский

Мир может приблизить только эффективность власти – ее готовность прекратить внутреннее противостояние, считает нардеп Николай Княжицкий

17 марта 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация в мире складывается так, что Путин действительно не заинтересован в завершении войны. Есть только одна причина – слабость русской экономики. И даже рост цен на нефть ее не спасает, а только продолжает агонию, но у Путина есть надежда: Украина не выдержит быстрее, Европа перессорится, а с Трампом россияне договорятся – за деньги. И так же, что Зеленский и дальше будет сосредоточен на внутриполитических конфликтах. Пока многое происходит по путинскому сценарию, но Европа оказалась сильнее, чем он думал, а его экономика – слабее. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик уверен, что России понадобится новая мобилизация. Именно поэтому там усиливают контроль над интернетом, потому что кто хочет мобилизации? Но ее опасается и Зеленский. Поэтому вместо открытого призыва к широкой мобилизации мы слышим борьбу – по крайней мере, на словах – с "бусификацией". И здесь у власти даже появляются союзники посреди псевдооппозиции. Вместо создания правительства национального единства говорят о "мобилизации парламента". Вместо концентрации ресурсов на ВСУ – инициируют популистские кэшбеки.

"Почему в Израиле служат все? Там даже переизбыток людей в армии, поэтому есть постоянная ротация с шестимесячными изменениями – и нет никакой "бусификации". Потому что процесс организован правильно. Дети министров и олигархов служат вместе с детьми столяров и сантехников. Мы же, кажется, уже забыли эту справедливость", – отметил нардеп.

Он отмечает, что мир может приблизить только эффективность власти – ее готовность прекратить внутреннее противостояние. Нужна скоординированная внешняя политика, направленная на европейское единство и интеграцию. Требуется эффективная система мобилизации. И спецслужбы, воюющие не с оппозицией, а с российскими информационными и политическими влияниями.

Читайте также на портале "Комментарии" — на самом деле президент Владимир Зеленский не имел в виду принудительную мобилизацию нардепов, когда делала свое заявление. На самом деле, в своем заявлении глава государства лишь хотел послать сигнал, что есть смысл начать обсуждение изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия .




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости