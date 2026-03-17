Война в Украине: чего на самом деле одинаково боится Путин и Зеленский

Ситуация в мире складывается так, что Путин действительно не заинтересован в завершении войны. Есть только одна причина – слабость русской экономики. И даже рост цен на нефть ее не спасает, а только продолжает агонию, но у Путина есть надежда: Украина не выдержит быстрее, Европа перессорится, а с Трампом россияне договорятся – за деньги. И так же, что Зеленский и дальше будет сосредоточен на внутриполитических конфликтах. Пока многое происходит по путинскому сценарию, но Европа оказалась сильнее, чем он думал, а его экономика – слабее. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Политик уверен, что России понадобится новая мобилизация. Именно поэтому там усиливают контроль над интернетом, потому что кто хочет мобилизации? Но ее опасается и Зеленский. Поэтому вместо открытого призыва к широкой мобилизации мы слышим борьбу – по крайней мере, на словах – с "бусификацией". И здесь у власти даже появляются союзники посреди псевдооппозиции. Вместо создания правительства национального единства говорят о "мобилизации парламента". Вместо концентрации ресурсов на ВСУ – инициируют популистские кэшбеки.

"Почему в Израиле служат все? Там даже переизбыток людей в армии, поэтому есть постоянная ротация с шестимесячными изменениями – и нет никакой "бусификации". Потому что процесс организован правильно. Дети министров и олигархов служат вместе с детьми столяров и сантехников. Мы же, кажется, уже забыли эту справедливость", – отметил нардеп.

Он отмечает, что мир может приблизить только эффективность власти – ее готовность прекратить внутреннее противостояние. Нужна скоординированная внешняя политика, направленная на европейское единство и интеграцию. Требуется эффективная система мобилизации. И спецслужбы, воюющие не с оппозицией, а с российскими информационными и политическими влияниями.

