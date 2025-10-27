Війна у 2026 році: до українців терміново виступили із важливим застереженням

Україна активно готується до можливих бойових дій у 2026 році. Командувач Національної гвардії, Герой України Олександр Півненко, у коментарі для "Ми-Україна" зазначив, що не можна виключати ймовірності тимчасового припинення вогню на лінії розмежування, що могло б стати стратегічною перевагою для нашої держави.

Фото: з відкритих джерел

Півненко наголосив, що українські військові, включно з підрозділами Нацгвардії, готуються до активних бойових операцій у наступному році.

"Ми розуміємо ситуацію реалістично і діємо лише в одному напрямку – готовність до оборони та захисту нашої території", – сказав генерал.

Водночас командувач припустив, що тимчасове припинення вогню у 2026 році дозволить українському війську швидко перебудуватися та підготуватися до нових дій. Це може стати на користь Україні як стратегічна пауза для зміцнення обороноздатності та організації подальшої підготовки.

За словами Півненка, можливі зміни в агресорській країні також можуть піти на користь України, створюючи додаткові умови для розвитку держави та руху в напрямку європейської інтеграції.

"Ми продовжимо розбудовувати нашу країну, готуватися до майбутніх викликів і демонструвати приклад стійкості перед світом", – підкреслив він.

Командувач Нацгвардії наголосив, що українці показали силу та єдність, захистили свою територію та народ і здатні подолати будь-які труднощі.

"Незважаючи на всі випробування, ми все подолаємо. Ми українці, ми сильні", – резюмував генерал.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Однією з головних тем переговорів, за його словами, стане війна Росії проти України. Трамп прагне переконати Пекін долучитися до припинення бойових дій, проте, на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, китайського лідера нинішній стан речей цілком влаштовує.