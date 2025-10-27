Украина активно готовится к возможным боевым действиям в 2026 году. Командующий Национальной гвардии, Герой Украины Александр Пивненко, в комментарии "Мы-Украина" отметил, что нельзя исключать вероятности временного прекращения огня на линии разграничения, что могло бы стать стратегическим преимуществом для нашего государства.

Фото: из открытых источников

Пивненко подчеркнул, что украинские военные, включая подразделения Нацгвардии, готовятся к активным боевым операциям в следующем году.

"Мы понимаем ситуацию реалистично и действуем только в одном направлении – готовность к обороне и защите нашей территории", – сказал генерал.

В то же время, командующий предположил, что временное прекращение огня в 2026 году позволит украинскому войску быстро перестроиться и подготовиться к новым действиям. Это может стать выгодой Украине как стратегическая пауза для укрепления обороноспособности и организации дальнейшей подготовки.

По словам Пивненко, возможные изменения в агрессорской стране могут пойти на пользу Украины, создавая дополнительные условия для развития государства и движения в направлении европейской интеграции.

"Мы продолжим развивать нашу страну, готовиться к будущим вызовам и демонстрировать пример устойчивости к миру", — подчеркнул он.

Командующий Нацгвардией подчеркнул, что украинцы показали силу и единство, защитили свою территорию и народ и способны преодолеть какие-либо трудности.

"Несмотря на все испытания, мы все преодолеем. Мы украинцы, мы сильны", – резюмировал генерал.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп готовится к встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем. Одной из главных тем переговоров, по его словам, станет война России против Украины. Трамп стремится убедить Пекин приобщиться к прекращению боевых действий, однако, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, китайского лидера нынешнее положение вещей вполне устраивает.