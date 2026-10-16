Війна триватиме навіть після виборів: Лора Лумер назвала реальні цілі Кремля

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Недилько Ксения
Американська політична блогерка Лора Лумер на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) висловила думку, що проведення президентських виборів в Україні жодним чином не вплине на наміри Кремля. За її словами, повномасштабне вторгнення обумовлене виключно імперськими амбіціями керівництва РФ, а не конкретними постатями у Києві. Блогерка переконана, що кінцевою метою Москви є повне захоплення українських територій з подальшою експансією на Польщу, Латвію, Литву та решту європейських держав.
Лора Румер. Фото з відкритих джерел
Вона також акцентувала на тому, що Росія є очевидним та єдиним агресором у цій війні, оскільки саме її війська перетнули кордони суверенної держави.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідним учасником переговорів щодо завершення війни. В інтерв'ю телеканалу Newsmax американський лідер також назвав ганьбою українські удари по російських нафтопереробних заводах та поставив під сумнів значення опору російському наступу на Київ у 2022 році.
За словами Трампа, український президент нібито лише заявляє про готовність до миру, але насправді не хоче укладати угоди з Москвою. Американський лідер припустив, що домовленості з Росією можна досягти вже без участі Зеленського.