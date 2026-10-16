Американська політична блогерка Лора Лумер на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) висловила думку, що проведення президентських виборів в Україні жодним чином не вплине на наміри Кремля. За її словами, повномасштабне вторгнення обумовлене виключно імперськими амбіціями керівництва РФ, а не конкретними постатями у Києві. Блогерка переконана, що кінцевою метою Москви є повне захоплення українських територій з подальшою експансією на Польщу, Латвію, Литву та решту європейських держав.

Лора Румер. Фото з відкритих джерел

"Не має значення, чи є Зеленський президентом України, — підкреслила Лумер, закликавши суспільство припинити надмірну фіксацію на окремих особистостях. — Усунення його з посади не зупинить російський імперіалізм".

Вона також акцентувала на тому, що Росія є очевидним та єдиним агресором у цій війні, оскільки саме її війська перетнули кордони суверенної держави.

"Справа не в Зеленському. Справа в Путіні, — резюмувала американська блогерка, підсумовуючи свій погляд на першопричини конфлікту. — І так було завжди".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідним учасником переговорів щодо завершення війни. В інтерв'ю телеканалу Newsmax американський лідер також назвав ганьбою українські удари по російських нафтопереробних заводах та поставив під сумнів значення опору російському наступу на Київ у 2022 році.

За словами Трампа, український президент нібито лише заявляє про готовність до миру, але насправді не хоче укладати угоди з Москвою. Американський лідер припустив, що домовленості з Росією можна досягти вже без участі Зеленського.