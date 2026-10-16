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Война продлится даже после выборов: Лора Лумер назвала реальные цели Кремля

«Дело в Путине, а не в Зеленском»: Лора Лумер заявила, что смена власти в Украине не остановит агрессию РФ

16 октября 2026, 09:46
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Недилько Ксения

Американская политическая блогерша Лора Лумер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) выразила мнение, что проведение президентских выборов в Украине никоим образом не повлияет на намерения Кремля. По ее словам, полномасштабное вторжение обусловлено исключительно имперскими амбициями руководства РФ, а не конкретными фигурами в Киеве. Блогер убеждена, что конечной целью Москвы является полный захват украинских территорий с последующей экспансией на Польшу, Латвию, Литву и остальные европейские государства.

Война продлится даже после выборов: Лора Лумер назвала реальные цели Кремля

Лора Румер. Фото из открытых источников

"Неважно, является ли Зеленский президентом Украины, — подчеркнула Лумер, призвав общество прекратить чрезмерную фиксацию на отдельных личностях. — Отстранение его от должности не остановит российский империализм".

Она также акцентировала внимание на том, что Россия является очевидным и единственным агрессором в этой войне, поскольку именно ее войска пересекли границы суверенного государства.

Война продлится даже после выборов: Лора Лумер назвала реальные цели Кремля - фото 2

"Дело не в Зеленском. Дело в Путине, — резюмировала американская блогерша, подытоживая свой взгляд на первопричины конфликта. – И так было всегда".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского соответствующим участником переговоров по завершению войны. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер также назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и подверг сомнению значение сопротивления российскому наступлению на Киев в 2022 году.

По словам Трампа, украинский президент якобы только заявляет о готовности к миру, но на самом деле не хочет заключать соглашения с Москвой. Американский лидер предположил, что договоренности с Россией можно добиться уже без участия Зеленского.



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