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Недилько Ксения
Американская политическая блогерша Лора Лумер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) выразила мнение, что проведение президентских выборов в Украине никоим образом не повлияет на намерения Кремля. По ее словам, полномасштабное вторжение обусловлено исключительно имперскими амбициями руководства РФ, а не конкретными фигурами в Киеве. Блогер убеждена, что конечной целью Москвы является полный захват украинских территорий с последующей экспансией на Польшу, Латвию, Литву и остальные европейские государства.
Лора Румер. Фото из открытых источников
Она также акцентировала внимание на том, что Россия является очевидным и единственным агрессором в этой войне, поскольку именно ее войска пересекли границы суверенного государства.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского соответствующим участником переговоров по завершению войны. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер также назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и подверг сомнению значение сопротивления российскому наступлению на Киев в 2022 году.
По словам Трампа, украинский президент якобы только заявляет о готовности к миру, но на самом деле не хочет заключать соглашения с Москвой. Американский лидер предположил, что договоренности с Россией можно добиться уже без участия Зеленского.