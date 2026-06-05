Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російську агресію проти України в Кремлі тепер трактують не лише як "війну Байдена", а й як "війну Трампа". Таку думку він озвучив під час спілкування з журналістами, коментуючи відносини між Москвою та Вашингтоном.

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За словами Лаврова, протягом останнього року між Росією та США відбулося чимало контактів на різних рівнях, включно з перемовинами за участі керівництва держав. У Москві, як стверджує він, навіть складалося враження, що частина американського політичного істеблішменту може бути більш схильною до російських аргументів у питанні війни проти України.

Лавров також нагадав про публічні заяви Дональда Трампа, який неодноразово говорив, що у разі його президентства війни в Україні можна було б уникнути. Він передав ці слова так: "Якби я був президентом, війни в Україні не було б. Це війна Байдена, вона нікому не потрібна, гинуть люди".

Втім, як стверджує російський міністр, нещодавні висловлювання держсекретаря США Марко Рубіо про підтримку України змінили, на думку Кремля, підхід Вашингтона. У Москві це сприйняли як ознаку того, що відповідальність за конфлікт нібито зміщується і тепер може асоціюватися також із Трампом.

"У них у Пентагоні є бюджет, і там передбачено окремий розділ щодо підтримки України", — додав Лавров, коментуючи військову допомогу США Києву.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні ввечері стало відомо про відкритого листа президента України Володимира Зеленського до кремлівського диктатора Володимира Путіна, у якому офіційний Київ запропонував Москві завершити війну. Та чи насправді звернення глави української держави здатне покласти край тривалим вбивствам та виснажливим бойовим діям? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати вірогідні сценарії розвитку подій, звернувшись до трьох моделей штучного інтелекту.