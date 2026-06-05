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Война Трампа, а не Байдена: Лавров публично унизил президента США

В Москве выразили разочарование Трампом, не смогшим заставить Украину к капитуляции

5 июня 2026, 17:45
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Клименко Елена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российскую агрессию против Украины в Кремле теперь трактуют не только как войну Байдена, но и как войну Трампа. Такое мнение он озвучил в ходе общения с журналистами, комментируя отношения между Москвой и Вашингтоном.

Война Трампа, а не Байдена: Лавров публично унизил президента США

Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, за последний год между Россией и США произошло немало контактов на разных уровнях, включая переговоры с участием руководства государств. В Москве, как утверждает он, даже создавалось впечатление, что часть американского политического истеблишмента может быть более склонна к российским аргументам в вопросе войны против Украины.

Лавров также напомнил о публичных заявлениях Дональда Трампа, неоднократно говорившего, что в случае его президентства войны в Украине можно было бы избежать. Он передал эти слова так: "Если бы я был президентом, войны в Украине не было бы. Это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди".

Впрочем, по утверждению российского министра, недавние высказывания госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины изменили, по мнению Кремля, подход Вашингтона. В Москве это было воспринято как признак того, что ответственность за конфликт якобы смещается и теперь может ассоциироваться также с Трампом.

"У них в Пентагоне есть бюджет, и там предусмотрен отдельный раздел поддержки Украины", — добавил Лавров, комментируя военную помощь США Киеву.

Портал "Комментарии" уже писал, что накануне вечером стало известно об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором официальный Киев предложил Москве завершить войну. Но действительно ли обращение главы украинского государства способно положить конец длительным убийствам и изнурительным боевым действиям? Портал "Комментарии" решил выяснить вероятные сценарии развития событий, обратившись к трем моделям искусственного интеллекта.



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