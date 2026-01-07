Війна стане ще страшнішою: розкрито небезпечний план Путіна в Україні на 2026 рік

Російська Федерація готується до нового витка війни, прагнучи захопити максимум українських територій до можливого старту переговорів. Такий сценарій розглядається Кремлем як спосіб посилити власні позиції та нав’язати вигідні умови під час будь-якого дипломатичного діалогу. Про це йдеться в аналітичному дослідженні Українського інституту майбутнього.

Фото: скріншот

Кремлівський диктатор Володимир Путін відкрито демонструє небажання відмовлятися від початкових завдань війни проти України. Навпаки, Москва розраховує на розширення зони бойових дій, застосовуючи підхід так званого "максимального тиску" — як на Україну, так і на її західних партнерів.

Аналітики зазначають, що російське військове керівництво вже визначило ключові напрями наступу на 2026 рік. На півночі ворог намагатиметься поглибити бойові дії в Сумській та Харківській областях, створюючи розширену "буферну зону". На Донеччині ставка робиться не на прямі атаки укріплених позицій, а на маневрові удари з метою оточення Слов’янська та Краматорська. Водночас у Запорізькій області Росія прагне встановити контроль над важливими логістичними маршрутами.

Попри агресивні плани, темпи просування залишаються низькими. За нинішньої інтенсивності бойових дій повна окупація Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей може затягнутися до 2029 року.

Особливу роль у майбутньому наступі Кремль відводить безпілотним системам. До кінця 2026 року Росія планує створити спеціалізовану бригаду дронів чисельністю близько 7 тисяч осіб, пропонуючи військовим значні фінансові стимули. Паралельно російські спецслужби готують інформаційні провокації, які можуть бути використані для зриву переговорів у разі невигідного для Москви розвитку подій.

Як вже писали "Коментарі", російська економіка продовжує демонструвати ознаки кризи через війну проти України та міжнародні санкції. Зростання майже зупинилося, а слабкі місця, які раніше були приховані, стають дедалі помітнішими. Особливо впливає падіння цін на нафту та загальна нестійкість санкційної економіки. Попри це, диктатор Володимир Путін відкидає кризові сигнали та наказав збільшити надходження до держбюджету шляхом підвищення податків.