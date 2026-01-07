Война станет еще страшнее: раскрыт опасный план Путина в Украине на 2026 год

Российская Федерация готовится к новому витку войны, стремясь захватить максимум украинских территорий до возможного старта переговоров. Такой сценарий рассматривается Кремлем как способ усилить свои позиции и навязать выгодные условия во время любого дипломатического диалога. Об этом идет речь в аналитическом исследовании Украинского института будущего.

Фото: скриншот

Кремлевский диктатор Владимир Путин открыто демонстрирует нежелание отказываться от первоначальных задач войны против Украины. Напротив, Москва рассчитывает на расширение зоны боевых действий, применяя подход так называемого "максимального давления" — как на Украину, так и на ее западных партнеров.

Аналитики отмечают, что российское военное руководство уже определило ключевые направления наступления на 2026 год. На севере враг постарается углубить боевые действия в Сумской и Харьковской областях, создавая расширенную "буферную зону". На Донетчине ставка делается не на прямые атаки укрепленных позиций, а на маневровые удары с целью оцепления Славянска и Краматорска. В то же время в Запорожской области Россия стремится установить контроль над важными логистическими маршрутами.

Несмотря на агрессивные планы, темпы продвижения остаются низкими. При интенсивной боевых действиях полная оккупация Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей может затянуться до 2029 года.

Особую роль в будущем наступлении Кремль отводит беспилотным системам. До конца 2026 года Россия планирует создать специализированную бригаду дронов численностью около 7 тысяч человек, предлагая военным значительные финансовые стимулы. Параллельно российские спецслужбы готовят информационные провокации, которые могут использоваться для срыва переговоров в случае невыгодного для Москвы развития событий.

Как уже писали "Комментарии", российская экономика продолжает демонстрировать признаки кризиса из-за войны против Украины и международных санкций. Рост почти остановился, а слабые места, которые раньше были скрыты, становятся все заметнее. Особенно влияет на падение цен на нефть и общая неустойчивость санкционной экономики. Несмотря на это, диктатор Владимир Путин исключает кризисные сигналы и приказал увеличить поступления в госбюджет путем повышения налогов.