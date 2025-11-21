Війна продовжиться: у Раді пояснили, чому Путін відмовиться підписувати мирний план Трампа

У той час, як всі панічно носяться з текстом невідомого походження, у якому нібито 28 пунктів "мирного плану" Трампа, варто розуміти, що текст "угоди", що гуляє мережею, — це документ, який російський диктатор Путін ніколи не підпише. Тому навіть не варто думати, як його оцінювати з української точки зору. Таку думку вислови нардеп Микола Княжицький.

Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел

"У четвер ввечері Кремль поширив кадри з наради Путіна, де той не лише оголосив про "взяття Купʼянська", а й заявив, що керівництво України — "злочинне угруповання, яке узурпувало владу під приводом продовження війни". Тобто Путін за будь-яких умов не буде зустрічатися із Зеленським і вести з ним переговори", – зазначив нардеп.

За його словами, у цих умовах для України найбільш раціональною лінією поведінки є перекидати переговорний м’яч на російське поле. Саме тому Володимир Зеленський не викинув запропонований йому текст у смітник, а формально запропонував "попрацювати над ним".

"Тобто жодного реального проєкту мирної угоди, який міг би завершити війну, зараз не існує. Росія не буде укладати жодних угод, бо Путін вважає, що вже "переміг" Україну, а із "злочинним угрупованням" йому нема про що говорити. Єдине, що його влаштує, — повна капітуляція України. Як це, на його думку, мало б статися – впаде Україна сама чи в цьому "допоможе" Трамп – Путіну байдуже", – констатував Микола Княжицький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація навколо мирної ініціативи адміністрації Трампа досить сумна і складна не тільки для президента України Володимира Зеленського, а й в цілому для України. Вся справа у тому, що Зеленський звик до того, що з ним мусить рахуватися Захід, бо йому діватися нікуди. Тому сварився із Заходом, показував свої примхи. А у середині країни будував вертикаль, яка дуже схожа на ту, що була за Януковича. Розумів, що нині протести малоймовірні. Про це розповідає політичний аналітик і журналіст Юрій Луканов.




