Війна продовжиться: у Раді пояснили, чому Путін відмовиться підписувати мирний план Трампа

Кравцев Сергей
У той час, як всі панічно носяться з текстом невідомого походження, у якому нібито 28 пунктів "мирного плану" Трампа, варто розуміти, що текст "угоди", що гуляє мережею, — це документ, який російський диктатор Путін ніколи не підпише. Тому навіть не варто думати, як його оцінювати з української точки зору. Таку думку вислови нардеп Микола Княжицький.
Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел
За його словами, у цих умовах для України найбільш раціональною лінією поведінки є перекидати переговорний м’яч на російське поле. Саме тому Володимир Зеленський не викинув запропонований йому текст у смітник, а формально запропонував "попрацювати над ним".
Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація навколо мирної ініціативи адміністрації Трампа досить сумна і складна не тільки для президента України Володимира Зеленського, а й в цілому для України. Вся справа у тому, що Зеленський звик до того, що з ним мусить рахуватися Захід, бо йому діватися нікуди. Тому сварився із Заходом, показував свої примхи. А у середині країни будував вертикаль, яка дуже схожа на ту, що була за Януковича. Розумів, що нині протести малоймовірні. Про це розповідає політичний аналітик і журналіст Юрій Луканов.