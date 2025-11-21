Война продолжится: в Раде объяснили, почему Путин откажется подписывать мирный план Трампа

В то время, как все панически носятся с текстом неизвестного происхождения, в котором якобы 28 пунктов "мирного плана" Трампа, следует понимать, что гуляющий по сети текст "сделки" — это документ, который российский диктатор Путин никогда не подпишет. Потому даже не стоит думать, как его оценивать с украинской точки зрения. Такое мнение высказали нардеп Николай Княжицкий.

Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников

"В четверг вечером Кремль распространил кадры с совещания Путина, где тот не только объявил о "взятии Купянска", но и заявил, что руководство Украины – "преступная группировка, которая узурпировала власть под предлогом продолжения войны". То есть Путин при любых условиях не будет встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры", – отметил нардеп.

По его словам, в этих условиях для Украины наиболее рациональной линией поведения является опрокидывать переговорный мяч на российское поле. Именно поэтому Владимир Зеленский не выбросил предложенный ему текст в помойку, а формально предложил "поработать над ним".

"То есть никакого реального проекта мирного соглашения, которое могло бы завершить войну, сейчас не существует. Россия не будет заключать никаких соглашений, потому что Путин считает, что уже "победил" Украину, а со "преступной группировкой" ему не о чем говорить. Единственное, что его устроит – полная капитуляция Украины. Как это, по его мнению, случилось – упадет Украина сама или в этом "поможет" Трамп – Путину безразлично", – констатировал Николай Княжицкий.

