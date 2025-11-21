Война продолжится: в Раде объяснили, почему Путин откажется подписывать мирный план Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
В то время, как все панически носятся с текстом неизвестного происхождения, в котором якобы 28 пунктов "мирного плана" Трампа, следует понимать, что гуляющий по сети текст "сделки" — это документ, который российский диктатор Путин никогда не подпишет. Потому даже не стоит думать, как его оценивать с украинской точки зрения. Такое мнение высказали нардеп Николай Княжицкий.
Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников
По его словам, в этих условиях для Украины наиболее рациональной линией поведения является опрокидывать переговорный мяч на российское поле. Именно поэтому Владимир Зеленский не выбросил предложенный ему текст в помойку, а формально предложил "поработать над ним".
Читайте на портале "Комментарии" — ситуация вокруг мирной инициативы администрации Трампа достаточно печальна и сложна не только для президента Украины Владимира Зеленского, но и в целом для Украины. Все дело в том, что Зеленский привык к тому, что с ним должен считаться Запад, потому что ему деваться некуда. Поэтому ссорился с Западом, показывал свои прихоти. А внутри страны строил вертикаль, которая очень похожа на ту, что была при Януковиче. Понимал, что сейчас протесты маловероятны. Об этом говорит политический аналитик и журналист Юрий Луканов.