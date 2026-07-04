Війна прийшла до будинку Путіна: на Заході розкрили деталі про таємний батальйон, який палить Росію

Один із найзасекреченіших підрозділів Сил оборони України вперше публічно розповів про свою діяльність. Батальйон "Кайрос", який входить до складу 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птаха Мадьяра", дав інтерв'ю The Times, розкривши деталі підготовки далекобійних ударів по російській території.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За словами командирів підрозділу, головним завданням є завдання максимальної шкоди російській військовій інфраструктурі, щоб зробити продовження війни занадто дорогим для Кремля. Командир батальйону з позивним Рей наголосив, що сучасні безпілотники здатні вражати будь-які стратегічні цілі.

"Для дрону немає різниці, що знаходиться перед ним — нафтопереробний завод, морський порт або Кремль", — заявив він, натякнувши на потенційні можливості українських технологій.

Видання зазначає, що саме бійці Кайроса беруть участь у серії дальніх ударів по об'єктах на території Росії. За останній тиждень під атаками опинилися нафтогазові підприємства, склади військової логістики, а також заводи, які випускають компоненти ракетного озброєння. Деякі безпілотники долали понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Підрозділ живе за суворими правилами таємності. Військовослужбовцям заборонено вживати алкоголь, розкривати місце служби навіть родичам та друзям, а також регулярно проходять перевірки на поліграфі, щоб виключити можливі витоку інформації.

Командир роти із позивним Панама переконаний, що війна змінилася назавжди.

За його словами, сучасні технології позбавили держави можливості почуватися безпекою далеко від лінії фронту. Наразі, зазначає військовий, наслідки війни відчувають і жителі Росії, які все частіше стають свідками пожеж та вибухів на об'єктах власної інфраструктури.

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