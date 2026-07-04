Война пришла к дому Путина: на Западе раскрыли детали о тайном батальоне, который жжёт Россию

Одно из самых засекреченных подразделений Сил обороны Украины впервые публично рассказало о своей деятельности. Батальон "Кайрос", входящий в состав 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра", дал интервью The Times, раскрыв детали подготовки дальнобойных ударов по российской территории.

Дрон. Фото: из открытых источников

По словам командиров подразделения, главной задачей является нанесение максимального ущерба российской военной инфраструктуре, чтобы сделать продолжение войны слишком дорогим для Кремля. Командир батальона с позывным Рэй подчеркнул, что современные беспилотники способны поражать любые стратегические цели.

"Для дрона нет разницы, что находится перед ним – нефтеперерабатывающий завод, морской порт или Кремль", — заявил он, намекнув на потенциальные возможности украинских технологий.

Издание отмечает, что именно бойцы "Кайроса" участвуют в серии дальних ударов по объектам на территории России. За последнюю неделю под атаками оказались нефтегазовые предприятия, склады военной логистики, а также заводы, выпускающие компоненты для ракетного вооружения. Некоторые беспилотники преодолевали более 1500 километров от украинской границы.

Подразделение живет по строгим правилам секретности. Военнослужащим запрещено употреблять алкоголь, раскрывать место службы даже родственникам и друзьям, а также они регулярно проходят проверки на полиграфе, чтобы исключить возможные утечки информации.

Командир роты с позывным Панама убежден, что война изменилась навсегда.

По его словам, современные технологии лишили государства возможности чувствовать себя в безопасности далеко от линии фронта. Теперь, отмечает военный, последствия войны ощущают и жители России, которые все чаще становятся свидетелями пожаров и взрывов на объектах собственной инфраструктуры.

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