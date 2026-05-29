Війна перетнула Урал: у тилу РФ за 2000 км від України вперше оголосили тотальну ракетну небезпеку

На території всього Уральського федерального округа (УрФО) Російської Федерації вперше в історії запровадили режим ракетної небезпеки. Про це офіційно заявив повноважний представник президента РФ у цьому регіоні Артем Жога. Повітряна тривога охопила навіть ультраглибокий тил ворога — Ямало-Ненецький автономний округ (ЯНАО) та Тюменську область, які розташовані на відстані понад 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцеве керівництво закликало жителів терміново сховатися у приміщеннях і не підходити до вікон.

"На території всього Уралу влада попереджає про ракетну небезпеку", — повідомив Жога, підтверджуючи безпрецедентний масштаб загрози.

На тлі оголошеного режиму в регіоні почався справжній локдаун цивільної авіації. Аеропорти в Єкатеринбурзі, Челябінську та Пермі повністю закрили на прийом і виліт літаків. Паралельно з цим сирени залунали у Нижегородській, Оренбурзькій областях, Пермському краї та Татарстані. Загалом панічні заходи безпеки та тривога охопили щонайменше 20 регіонів РФ.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор спробував заспокоїти населення, назвавши екстрені дії виключно підстраховкою.

"Це превентивний захід", — заявив чиновник, хоча закриття стратегічних аеропортів свідчить про реальний острах перед далекобійними засобами ураження.

Уральський округ — це головне мілітаристське та промислове серце РФ, яке забезпечує окупаційну армію технікою. Те, що українські дрони тепер здатні долітати на таку колосальну відстань, ставить під удар ключові військові цілі Сил оборон України в УрФО:

Заводи ядерного циклу та стратегічні об'єкти у ЯНАО, які забезпечують левову частку фінансування російської військової машини через газовидобуток.

у ЯНАО, які забезпечують левову частку фінансування російської військової машини через газовидобуток. "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл) — єдине російське підприємство, яке серійно виготовляє та модернізує танки Т-90 "Прорив" і Т-72.

— єдине російське підприємство, яке серійно виготовляє та модернізує танки Т-90 "Прорив" і Т-72. Машинобудівний завод імені Калініна (Єкатеринбург) — ключовий виробник ракет для зенітних комплексів С-300 та "Бук".

— ключовий виробник ракет для зенітних комплексів С-300 та "Бук". Уральський завод цивільної авіації — майданчик, де росіяни збирають та обслуговують свої ударні й розвідувальні БпЛА типу "Форпост" і "Застава".

Запровадження ракетної небезпеки у Сибіру та на Уралі демонструє повне безсилля російської протиповітряної оборони перед новими українськими технологіями.

