Война пересекла Урал: в тылу РФ в 2000 км от Украины впервые объявили тотальную ракетную опасность

На территории всего Уральского федерального округа (УрФО) Российской Федерации впервые в истории был введен режим ракетной опасности. Об этом официально заявил полномочный представитель президента РФ в этом регионе Артем Жога. Воздушная тревога охватила даже ультраглубокий тыл врага — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменскую область, расположенные на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.

Местное руководство призвало жителей срочно укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

"На территории всего Урала власти предупреждают о ракетной опасности", — сообщил Жога, подтверждая беспрецедентный масштаб угрозы.

На фоне объявленного режима в регионе начался настоящий локдаун гражданской авиации. Аэропорты в Екатеринбурге, Челябинске и Перми полностью закрыли на прием и вылет самолетов. Параллельно с этим сирены раздались в Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае и Татарстане. В общей сложности панические меры безопасности и тревога охватили не менее 20 регионов РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор попытался успокоить население, назвав экстренные действия исключительно подстраховкой.

"Это превентивная мера", — заявил чиновник, хотя закрытие стратегических аэропортов свидетельствует о реальном страхе перед дальнобойными средствами поражения.

Уральский округ — главное милитаристское и промышленное сердце РФ, которое обеспечивает оккупационную армию техникой. То, что украинские дроны теперь способны долетать на такое колоссальное расстояние, ставит под удар ключевые военные цели Сил оборон Украины в УрФО:

Заводы ядерного цикла и стратегические объекты в ЯНАО обеспечивают львиную долю финансирования российской военной машины через газодобычу.

"Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) — единственное российское предприятие, серийно производящее и модернизирующее танки Т-90 "Прорыв" и Т-72.

Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) – ключевой производитель ракет для зенитных комплексов С-300 и "Бук".

Уральский завод гражданской авиации – площадка, где россияне собирают и обслуживают свои ударные и разведывательные БПЛА типа "Форпост" и "Залог".

Внедрение ракетной опасности в Сибири и на Урале демонстрирует полное бессилие российской противовоздушной обороны перед новыми украинскими технологиями.

