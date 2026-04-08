Війна на виснаження: скільки українців погодяться піти до ЗСУ, якщо бойові дії триватимуть роками

Нове соціологічне дослідження, проведене на замовлення порталу "Слово і діло", виявило настрої українців щодо можливої мобілізації в умовах тривалого конфлікту. Результати свідчать, що при сценарії продовження війни на 3 та більше років, стати до лав Збройних Сил України готові лише 16–18% опитаних.

Ілюстративне фото

Згідно з даними, близько 18% респондентів погоджуються воювати, якщо конфлікт триватиме ще три роки. При десятирічній перспективі цей показник знижується до 16%. Як зазначає видання, "загалом це свідчить, що в Україні є громадянське ядро, готове воювати стільки, скільки знадобиться".

Водночас значна частина громадян налаштована скептично. "Категорично не готові долучитись до війська 40–42% опитаних". Ще понад третина учасників опитування (35–37%) не змогли дати однозначної відповіді, що вказує на залежність їхньої позиції від ситуації на полі бою та якості мобілізаційних процесів.

Дослідження також підсвітило вікові та гендерні розбіжності:

Серед чоловіків готовність воювати висловили 21%, серед жінок — 15%.

Найбільш вмотивованою виявилася вікова група 45–54 роки (23% готові до служби).

Серед молоді (18–29 років) показник готовності становить 18%, тоді як "серед цієї вікової групи найбільший відсоток тих, хто не готовий приєднатись до лав ЗСУ — 49%".

Аналітики резюмують, що зі збільшенням термінів війни кількість охочих брати до рук зброю природно зменшується. При цьому виникає риторичне питання до тих, хто заявляє про готовність воювати у майбутньому: "що стоїть їм на заваді вже зараз приєднатися до ЗСУ, а не відтягувати цей рішучий крок на перспективу?".

Зауважимо, портал "Коментарі" проводив експеримент та питав відповіді у експерта та штучного інтелекту, скільки саме триватиме війна та як її можна завершити.