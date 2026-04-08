Война на истощение: сколько украинцев согласятся пойти в ВСУ, если боевые действия продлятся годами

Новое социологическое исследование , проведенное по заказу портала "Слово и дело", выявило настроения украинцев по поводу возможной мобилизации в условиях длительного конфликта. Результаты свидетельствуют, что при сценарии продолжения войны на 3 и более лет стать в ряды Вооруженных Сил Украины готовы только 16–18% опрошенных.

Согласно данным, около 18% респондентов соглашаются воевать, если конфликт будет продолжаться еще три года. При десятилетней перспективе этот показатель снижается до 16%. Как отмечает издание, "в целом это свидетельствует о том, что в Украине есть гражданское ядро, готовое воевать столько, сколько понадобится".

В то же время, значительная часть граждан настроена скептически. "Категорически не готовы присоединиться к войску 40-42% опрошенных". Еще более трети участников опроса (35–37%) не смогли дать однозначного ответа, что указывает на зависимость их позиции от ситуации на поле боя и качества мобилизационных процессов.

Исследование также подсветило возрастные и гендерные разногласия:

Среди мужчин готовность воевать выразили 21%, среди женщин – 15%.

Наиболее мотивированной оказалась возрастная группа 45–54 года (23% готовы к службе).

Среди молодежи (18–29 лет) показатель готовности составляет 18%, тогда как "среди этой возрастной группы наибольший процент тех, кто не готов присоединиться к ВСУ — 49%".

Аналитики резюмируют, что при увеличении сроков войны количество желающих брать в руки оружие естественно уменьшается. При этом возникает риторический вопрос к тем, кто заявляет о готовности воевать в будущем: "что мешает им уже сейчас присоединиться к ВСУ, а не оттягивать этот решительный шаг на перспективу?".

