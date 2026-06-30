Війна на роки: новий сценарій протистояння за версією ШІ

Ідея завершити війну по нинішній лінії фронту регулярно з'являється у міжнародних дискусіях. Проте остаточне рішення залежить не лише від дипломатії, а й від військової ситуації, гарантій безпеки та політичної ціни компромісу. Якщо запропоновані умови не забезпечать довгострокової безпеки, Україна цілком може відмовитися від такого формату. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яким може бути новий сценарій.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у разі відмови від сценарію заморозки війна перейде у фазу виснаження з періодичними локальними наступами та активним використанням далекобійних засобів ураження і безпілотників. Вірогідність масштабних проривів залишається невисокою, якщо не відбудеться різкої зміни рівня міжнародної підтримки або внутрішньої ситуації в Росії. Найімовірніше, дипломатичні контакти триватимуть паралельно з бойовими діями, а остаточне політичне врегулювання вимагатиме не лише припинення вогню, а й надійних гарантій безпеки. Тому війна може затягнутися ще на кілька років, хоча її інтенсивність здатна змінюватися залежно від ресурсів сторін.

Чат-бот Gemini припускає, що війна у поточному році не завершиться. Сторони мають надто протилежні позиції для укладання стабільного миру. Найбільш імовірним бачиться перехід протистояння у фазу так званої окопної та дронової війни з періодичними локальними штурмами. Росія намагатиметься тиснути на виснаження, тоді як Україна робитиме ставку на масове застосування безпілотних систем і ракетні удари по тилах. Оскільки жодна зі сторін не володіє ресурсами для вирішального стратегічного прориву, бойові дії низької чи середньої інтенсивності можуть затягнутися щонайменше до 2028 року. Стабільність України залежатиме від її внутрішніх реформ та здатності самостійно забезпечувати армію зброєю.

Чат-бот Grok зазначає, що відмова від простого фіксування лінії фронту ймовірна, якщо не буде надійних гарантій. Новий сценарій — це затяжна війна на виснаження з нижчою інтенсивністю бойових дій, але з активними дроновими атаками, кіберопераціями та економічним протистоянням. Росія намагатиметься тиснути на Донбасі, Україна — завдаватиме ударів у тилу.

Без значного зростання західної допомоги або внутрішніх змін у Росії конфлікт може тривати до 2027–2028 років або довше, переходячи в гібридну фазу. Шанси на повноцінний мир у 2026-му низькі через взаємну недовіру. Однак виснаження ресурсів обох сторін та міжнародний тиск можуть змусити до компромісів пізніше. Головне для України – зберегти єдність і підтримку партнерів, щоб уникнути нав’язаних умов.

Аналіз відповідей трьох моделей штучного інтелекту засвідчує консенсус: у разі відмови від фіксації лінії фронту війна трансформується. Усі чат-боти сходяться на тому, що масштабних наступів не буде, натомість домінуватиме війна на виснаження з акцентом на безпілотники, ракетні удари по тилах і кібероперації. Тривалість моделі ШІ прогнозують у діапазоні до 2027-2028 років, а ключовими умовами для будь-якого миру називають надійні гарантії безпеки та внутрішню стійкість України. Головний висновок – затягування неминуче, а єдиним шляхом уникнути нав'язаних умов для України залишається збереження міжнародної підтримки та посилення власної оборонної спроможності.

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