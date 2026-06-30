Идея завершить войну по нынешней линии фронта регулярно возникает в международных дискуссиях. Однако окончательное решение зависит не только от дипломатии, но и от военной ситуации, гарантий безопасности и ценовой политики компромисса. Если предложенные условия не обеспечат долгосрочную безопасность, Украина вполне может отказаться от такого формата. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, каким может быть новый сценарий.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в случае отказа от сценария заморозки, война перейдет в фазу истощения с периодическими локальными наступлениями и активным использованием дальнобойных средств поражения и беспилотников. Достоверность масштабных прорывов остается невысокой, если не произойдет резкого изменения уровня международной поддержки или внутренней ситуации в России. Вероятнее всего, дипломатические контакты будут продолжаться параллельно с боевыми действиями, а окончательное политическое урегулирование потребует не только прекращения огня, но и надежных гарантий безопасности. Поэтому война может затянуться еще на несколько лет, хотя ее интенсивность способна изменяться в зависимости от ресурсов сторон.

Чат-бот Gemini предполагает, что война в текущем году не завершится. Стороны имеют слишком противоположные позиции для заключения стабильного мира. Наиболее вероятным видится переход противостояния в фазу так называемой окопной и дроновой войны с периодическими локальными штурмами. Россия будет пытаться давить на истощение, в то время как Украина будет делать ставку на массовое применение беспилотных систем и ракетные удары по тылам. Поскольку ни одна из сторон не располагает ресурсами для решающего стратегического прорыва, боевые действия низкой или средней интенсивности могут затянуться, по меньшей мере, до 2028 года. Стабильность Украины будет зависеть от ее внутренних реформ и способности самостоятельно снабжать армию оружием.

Чат-бот Grok отмечает, что отказ от простого фиксирования линии фронта возможен, если не будет надежных гарантий. Новый сценарий – это затяжная война на истощение с более низкой интенсивностью боевых действий, но с активными дроновыми атаками, кибероперациями и экономическим противостоянием. Россия будет пытаться давить на Донбассе, Украина — будет наносить удары в тылу.

Без значительного роста западной помощи или внутренних изменений в России конфликт может продолжаться до 2027-2028 годов или дольше, переходя в гибридную фазу. Шансы на полноценный мир в 2026-м низкие из-за взаимного недоверия. Однако истощение ресурсов обеих сторон и международное давление могут привести к компромиссам позже. Главное для Украины – сохранить единство и поддержку партнеров во избежание навязанных условий.

Анализ ответов трех моделей искусственного интеллекта свидетельствует о консенсусе: в случае отказа от фиксации линии фронта война трансформируется. Все чат-боты сходятся на том, что масштабных наступлений не будет, вместо этого будет доминировать война на истощение с акцентом на беспилотники, ракетные удары по тылам и кибероперации. Продолжительность модели ИИ прогнозируется в диапазоне до 2027-2028 годов, а ключевыми условиями для любого мира называют надежные гарантии безопасности и внутреннюю устойчивость Украины. Главный вывод – затягивание неизбежно, а единственным путем избежать навязанных условий для Украины остается сохранение международной поддержки и усиление собственной оборонной способности.

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