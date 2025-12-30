Війна може розпочатися будь-якої миті: які країни готуються підривати мости на кордонах з РФ та Білоруссю

Країни Балтії посилюють підготовку до потенційних військових загроз Росії та Білорусі. На кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже встановлені конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту, ймовірність якого з кожним днем зростає. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє литовський громадський мовник LRT.

ЗМІ зазначає, що у Збройних силах Литви заявили, що поблизу кордону вже сформовано кілька десятків об'єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень. Окрім цього, військові проводять висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави – у разі потреби вони виконуватимуть роль траншей та додаткових протитанкових бар'єрів.

За задумом військових, у разі загрози або початку бойових дій мости біля кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб унеможливити або суттєво уповільнити пересування ворожих підрозділів.

Подібну стратегію десятиліттями реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією завдовжки понад 1340 кілометрів. Президент Фінляндії Александер Стубб раніше наголошував, що європейські держави мають менше говорити та більше готуватися.

"Потрібно бути готовими до гіршого, щоб уникнути його", — заявив Стубб у коментарі Financial Times, закликавши Європу запозичити фінський підхід до безпеки.

У той самий час у країнах Балтії в повному обсязі сприймають такі дії однозначно. У Литві окремі політики та їхні прихильники раніше звинувачували владу у "військовому шовінізмі".

В Естонії командувач Збройних сил Андрус Меріло застерігав від надмірної "військової істерії", наголошуючи, що саме підготовленість, а не паніка, дозволяє суспільству діяти раціонально в кризових ситуаціях.

