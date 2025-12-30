Война может начаться в любой момент: какие страны готовятся взрывать мосты на границах с РФ и Беларусью

Страны Балтии усиливают подготовку к потенциальным военным угрозам со стороны России и Беларуси. На границе Литвы с Беларусью и Россией уже установлены конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта, вероятность которого с каждым днем нарастает. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Граница с Россией. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в Вооруженных силах Литвы заявили, что вблизи границы уже сформировано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений. Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы — в случае необходимости они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

По замыслу военных, в случае угрозы или начала боевых действий мосты у границы можно будет быстро разрушить, чтобы сделать невозможным или существенно замедлить передвижение вражеских подразделений.

Подобную стратегию десятилетиями реализует Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной более 1340 километров. Президент Финляндии Александер Стубб ранее подчеркивал, что европейские государства должны меньше говорить и больше готовиться.

"Нужно быть готовыми к худшему, чтобы избежать его", — заявил Стубб в комментарии Financial Times, призвав Европу перенять финский подход к безопасности.

В то же время в странах Балтии не все воспринимают такие действия однозначно. В Литве отдельные политики и их сторонники ранее обвиняли власти в "военном шовинизме".

В Эстонии командующий Вооруженными силами Андрус Мерило предостерегал от чрезмерной "военной истерии", подчеркивая, что именно подготовленность, а не паника, позволяет обществу действовать рационально в кризисных ситуациях.

