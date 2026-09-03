Прогнози про можливе припинення бойових дій чи взагалі завершення війни до кінця 2026 року час від часу з’являються в медіаполі. Однак наскільки цей сценарій є реалістичним — ризики та можливості оцінив штучний інтелект.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає юридично оформлений мир до кінця 2026 року вкрай малоймовірним. Зазначає, що ні Україна, ні Росія наразі не мають умов для повного військового розгрому противника, а також не готові до капітуляції.

Найреалістичнішим сценарієм модель називає оперативну паузу або “холодну заморозку” лінії фронту. До неї можуть підштовхнути одразу кілька факторів:

виснаження російської армії,

великі втрати за незначне просування,

поширення дронів і засобів РЕБ,

тиск партнерів України.

Gemini очікує, що масштабні наступальні операції можуть поступово припинитися, а війна перейде до позиційної оборони та локальних боїв. Чат-бот припускає, що це не буде повноцінний мир, а радше крихке перемир’я за зразком “корейського сценарію”. За такого розвитку подій питання територій, кордонів і гарантій безпеки можуть залишитися на 2027 рік.

Чат-бот Copilot також не виключає завершення активної фази війни до кінця року, але пов’язує це передусім із поєднанням військового тиску та дипломатії.

На думку моделі ШІ, вирішальним стане те, чи зможуть західні партнери зберегти єдність і продовжити постачання Україні зброї та фінансову підтримку. Росія, своєю чергою, може погодитися на переговори лише тоді, коли подальше ведення війни стане для неї безперспективним.

Copilot прогнозує поступове замороження конфлікту, можливе часткове відведення військ і появу міжнародних гарантій безпеки для України. Але територіальне питання залишиться головною проблемою. Київ, за прогнозом моделі, наполягатиме на відновленні територіальної цілісності. Саме це здатне серйозно затягнути остаточне політичне врегулювання.

Чат-бот ChatGPT також вважає найбільш реалістичним у 2026 році не повноцінний мирний договір, а припинення активної фази із замороженням фронту.

За цим прогнозом, уже восени може відбутися новий раунд переговорів за участі США. Першими домовленостями потенційно можуть стати припинення ударів, обмін полоненими та створення механізму контролю за перемир’ям.

Водночас лінія фронту фактично може перетворитися на лінію розмежування. Україна, найімовірніше, не погодиться юридично визнавати російську анексію окупованих територій.

ChatGPT окремо наголошує: Путін може погодитися на переговори лише за умови, що побачить для Росії реальну вигоду. Тому навіть домовленості про припинення вогню не гарантуватимуть тривалого миру.

Усі три прогнози сходяться на тому, що повноцінний мир до кінця 2026 року малоймовірний, а замороження фронту — значно реальніший варіант. Відрізняються акценти: Gemini робить ставку на виснаження сторін і “корейський сценарій”, Copilot — на західну підтримку та міжнародні гарантії, а ChatGPT — на новий переговорний раунд і поетапне припинення ударів.

Тобто кінець 2026-го може стати не фіналом війни, а паузою. І саме від того, якою буде ця пауза, залежатиме, чи перетвориться вона на шлях до миру, чи лише на перепочинок перед новим витком бойових дій.

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