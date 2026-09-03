Война может резко измениться к концу 2026 года: назван шокирующий сценарий

Прогнозы о возможном прекращении боевых действий или вообще завершении войны до конца 2026 года время от времени появляются в медиаполе. Однако насколько этот сценарий реалистичен — риски и возможности оценил искусственный интеллект.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает юридически оформленный мир к концу 2026 года крайне маловероятным. Отмечает, что ни у Украины, ни у России пока нет условий для полного военного разгрома противника, а также не готовы к капитуляции.

Самым реалистичным сценарием модель называет оперативную паузу или холодную заморозку линии фронта. К ней могут подтолкнуть сразу несколько факторов:

истощение русской армии,

большие потери за незначительное продвижение,

распространение дронов и средств РЭБ,

давление партнеров Украины.

Gemini ожидает, что масштабные наступательные операции могут постепенно прекратиться, а война перейдет к позиционной обороне и локальным боям. Чат-бот предполагает, что это не будет полноценный мир, а скорее хрупкое перемирие по образцу "корейского сценария". При развитии событий вопросы территорий, границ и гарантий безопасности могут остаться на 2027 год.

Чат-бот Copilot также не исключает завершения активной фазы войны до конца года, но связывает это, прежде всего, с сочетанием военного давления и дипломатии.

По мнению модели ИИ, решающим станет то, смогут ли западные партнеры сохранить единство и продолжить поставку Украине оружия и финансовую поддержку. Россия в свою очередь может согласиться на переговоры только тогда, когда дальнейшее ведение войны станет для нее бесперспективным.

Copilot прогнозирует постепенное замораживание конфликта, возможный частичный отвод войск и появление международных гарантий безопасности для Украины. Но территориальный вопрос остается главной проблемой. Киев, по прогнозу модели, будет настаивать на восстановлении территориальной целостности. Именно это способно серьезно затянуть окончательное политическое урегулирование.

Чат-бот ChatGPT также считает наиболее реалистичным в 2026 году не полноценный мирный договор, а прекращение активной фазы с заморозкой фронта.

По этому прогнозу уже осенью может состояться новый раунд переговоров с участием США. Первыми договоренностями могут стать прекращение ударов, обмен пленными и создание механизма контроля за перемирием.

В то же время, линия фронта фактически может превратиться в линию разграничения. Украина, вероятнее всего, не согласится юридически признавать российскую аннексию оккупированных территорий.

ChatGPT отдельно отмечает: Путин может согласиться на переговоры только при условии, что увидит для России реальную выгоду. Поэтому даже договоренности о прекращении огня не будут гарантировать продолжительный мир.

Все три прогноза сходятся на том, что полноценный мир до конца 2026 года маловероятен, а заморозка фронта – гораздо более реальный вариант. Отличаются акценты: Gemini делает ставку на истощение сторон и "корейский сценарий", Copilot – на западную поддержку и международные гарантии, а ChatGPT – на новый переговорный раунд и поэтапное прекращение ударов.

То есть конец 2026 может стать не финалом войны, а паузой. И именно от того, какой будет эта пауза, будет зависеть, превратится ли она в путь к миру или только на передышку перед новым витком боевых действий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему сентябрь может стать переломным в войне.



