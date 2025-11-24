Поки усі вже майже тиждень обговорюють "мирний план", волонтерка та блогерка Марія Берлінська розвіяла усі сподівання на мир найближчим часом, наголосивши, що війна буде продовжуватися, бо це вигідно російському диктатору Путіну.

«Війна буде продовжуватись» – волонтерка про «мирний план Трампа»

"Що відбувається по "мирному плану" якщо коротко? 1. Віткоф на пару з Дмітрієвим накидали план на 28 пунктів. По суті легалізовану капітуляцію для нас.

Кірюша Дмітрієв доречі до 17 років жив в Києві, в дорослому віці очолював інвестфонди Пінчука. В Києві досі його батьки, потім побіг облизувати Путіна. Класичний продажний слизняк написав для країни, де народився і годувався, План Капітуляції.

2. Далі українці з європейцями побачили, що пахне смаленим, що Трамп готовий виглядати миротворцем ціною хоч всієї України — і пішли терміново той план переписувати. Щоб надати йому хоч мінімальної пристойності.

3. Звичайно переписану версію вже кулуарно побігли показувати в Кремль, щоб отримати добро від головного московського маніяка", – пояснила Берлінська.

Волонтерка пояснила, що скоріше за все весь шум завершиться "пшиком", тобто Путін відкине європейську версію плану і буде знову тягнути час.

"Йому постійно доповідають, що він виграє. Що "ещё чуть-чуть и хохлы сломаются, и вся Украина будет наша".

Тому як і кілька років до цього не бачу жодної причини, чому Путін зупиниться на даному етапі війни.

Війна буде продовжуватись. Тому що якщо Путін дасть один наказ "не стріляти" — війна за лічені хвилини закінчиться.

Якщо наказ "не стріляти" дадуть наші командири — закінчимося ми. А Путін дати наказ на припинення вогню принципово не хоче. Принаймні найближчим часом цього не буде. Можливо я помиляюсь, час покаже. Але зараз бачу ситуацію рівно так", – зазначає Берлінська.

