Пока все уже почти неделю обсуждают "мирный план", волонтер и блогер Мария Берлинская развеяла все надежды на мир в ближайшее время, подчеркнув, что война будет продолжаться, потому что это выгодно российскому диктатору Путину.

«Война будет продолжаться» – волонтер о «мирном плане Трампа»

"Что происходит по "мирному плану" если коротко? 1. Уиткофф на пару с Дмитриевым набрасывал план на 28 пунктов. По сути, легализованную капитуляцию для нас.

Кирюша Дмитриев кстати до 17 лет жил в Киеве, во взрослом возрасте возглавлял инвестфонды Пинчука. В Киеве до сих пор его родители, потом побежал облизывать Путина. Классический продажный слизняк написал для страны, где родился и кормился План Капитуляции.

2. Далее украинцы с европейцами увидели, что пахнет паленым, что Трамп готов выглядеть миротворцем ценой хоть всей Украины – и пошли срочно этот план переписывать. Чтобы придать ему хоть минимальное приличие.

3. Обычно переписанную версию уже кулуарно побежали показывать в Кремль, чтобы получить добро от главного московского маньяка", – объяснила Берлинская.

Волонтер пояснила, что, скорее всего, весь шум завершится "пшиком", то есть Путин отбросит европейскую версию плана и будет снова тянуть время.

"Ему постоянно докладывают, что он выиграет. Что "ещё чуть-чуть и хохлы сломаются, и вся Украина будет наша".

Потому как несколько лет до этого не вижу никакой причины, почему Путин остановится на данном этапе войны.

Война будет продолжаться. Потому что если Путин даст один приказ "не стрелять" – война за считанные минуты закончится.

Если приказ "не стрелять" дадут наши командиры – закончимся мы. А Путин дать приказ о прекращении огня принципиально не хочет. По крайней мере, в ближайшее время этого не будет. Возможно, я ошибаюсь, время покажет. Но сейчас вижу ситуацию ровно так", – отмечает Берлинская.

