НОВИНИ

Віткофф розкрив нові несподівані подробиці своїх зустрічей з Путіним щодо війни в Україні

Віткофф розкрив подробиці зустрічей із Путіним, підкреслив їхню важливість для оцінки позицій Росії у війні в Україні.

22 лютого 2026, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з ним був "відвертим" щодо війни Росії проти України. За словами Віткоффа, попри критику в його бік, він вважає необхідними зустрічі з очільником РФ для оцінки позицій Кремля та пошуку можливостей закінчити війну.

Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News розповів, що неодноразово піддавався критиці за контакти з Путіним. Однак вважає зустрічі з російським диктатором необхідними.

"Він (Путін) завжди був зі мною відвертим. Коли я це кажу, на мене нападають. Але це правда. Він чітко окреслив свої "червоні лінії". Мене критикували за те, що я вісім разів зустрічався з ним", — сказав Віткофф.

За словами спецпредставника, такі зустрічі були ключовими для розуміння мотивів і цілей російського лідера. Як пояснює Віткофф, завдяки зустрічам з Путіним, він краще розуміє ситуацію, яка буде сприяти для укладання мирної угоди для закінчення війни в Україні.

"Як можна укласти угоду з кимось із протилежної сторони, якщо не знаєш, яка ця людина? Мені потрібно було зрозуміти, якими були його мотиви, цілі та інше. І я насправді вважаю, що багато з тих зустрічей зараз стають дуже важливими", — сказав Віткофф.

Спецпредставник Трампа додав, що, на його думку, українці нібито погоджуються з такою оцінкою переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Стів Віткофф заявив про можливу зустріч Зеленського і Путіна та назвав терміни.

Також "Коментарі" писали, що Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним.



Джерело: https://www.foxnews.com/video/6389705492112
