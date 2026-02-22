Віткофф розкрив нові несподівані подробиці своїх зустрічей з Путіним щодо війни в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з ним був "відвертим" щодо війни Росії проти України. За словами Віткоффа, попри критику в його бік, він вважає необхідними зустрічі з очільником РФ для оцінки позицій Кремля та пошуку можливостей закінчити війну.
Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел
Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News розповів, що неодноразово піддавався критиці за контакти з Путіним. Однак вважає зустрічі з російським диктатором необхідними.
За словами спецпредставника, такі зустрічі були ключовими для розуміння мотивів і цілей російського лідера. Як пояснює Віткофф, завдяки зустрічам з Путіним, він краще розуміє ситуацію, яка буде сприяти для укладання мирної угоди для закінчення війни в Україні.
Спецпредставник Трампа додав, що, на його думку, українці нібито погоджуються з такою оцінкою переговорів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Стів Віткофф заявив про можливу зустріч Зеленського і Путіна та назвав терміни.
Також "Коментарі" писали, що Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним.