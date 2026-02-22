Виткофф раскрыл новые неожиданные подробности своих встреч с Путиным по поводу войны в Украине

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним был "откровенным" по поводу войны России против Украины. По словам Виткоффа, несмотря на критику в его сторону, он считает необходимыми встречи с главой РФ для оценки позиций Кремля и поиска возможностей окончить войну.

Владимир Путин и Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал, что неоднократно критиковался за контакты с Путиным. Однако считает встречи с российским диктатором необходимыми.

"Он (Путин) всегда был со мной откровенным. Когда я это говорю, на меня нападают. Но это правда. Он четко очертил свои "красные линии". Меня критиковали за то, что я восемь раз встречался с ним", — сказал Виткофф.

По словам спецпредставителя, подобные встречи были ключевыми для понимания мотивов и целей российского лидера. Как объясняет Виткофф, благодаря встречам с Путиным он лучше понимает ситуацию, которая будет способствовать заключению мирного соглашения для окончания войны в Украине.

"Как можно заключить соглашение с кем-то с противоположной стороны, если не знаешь, какой этот человек? Мне нужно было понять, какими были его мотивы, цели и прочее. И я действительно считаю, что многие из встреч сейчас становятся очень важными", — сказал Виткофф.

Спецпредставитель Трампа добавил, что, по его мнению, украинцы якобы согласны с такой оценкой переговоров.

