Виткофф раскрыл новые неожиданные подробности своих встреч с Путиным по поводу войны в Украине

Slava Kot
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним был "откровенным" по поводу войны России против Украины. По словам Виткоффа, несмотря на критику в его сторону, он считает необходимыми встречи с главой РФ для оценки позиций Кремля и поиска возможностей окончить войну.
Владимир Путин и Стив Виткофф. Фото из открытых источников
Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал, что неоднократно критиковался за контакты с Путиным. Однако считает встречи с российским диктатором необходимыми.
По словам спецпредставителя, подобные встречи были ключевыми для понимания мотивов и целей российского лидера. Как объясняет Виткофф, благодаря встречам с Путиным он лучше понимает ситуацию, которая будет способствовать заключению мирного соглашения для окончания войны в Украине.
Спецпредставитель Трампа добавил, что, по его мнению, украинцы якобы согласны с такой оценкой переговоров.
