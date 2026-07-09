"Він втратив зв'язок з реальністю": російській еліті висунули жорстку вимогу через Путіна

Єдиною реальною можливістю для російських еліт припинити війну є усунення Володимира Путіна від влади. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що чинний російський диктатор більше не здатний адекватно оцінювати ситуацію.

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, саме зміна політичного керівництва в Кремлі може відкрити шлях до завершення війни та зупинити подальше погіршення становища Росії. Він вважає, що нинішня політика Москви лише поглиблює кризу та створює дедалі більші ризики для самої російської держави.

"Вихід з війни для російських еліт — демонтаж путіна, бо він божевільний і давно втратив звʼязок з реальністю", — наголосив Коваленко.

За його словами, подальше збереження нинішнього курсу Кремля загрожує не лише прихильникам війни, а й тим представникам російської верхівки, які ще сподіваються на відновлення відносин із Заходом і повернення країни до міжнародної співпраці.

"Він потягне на дно не тільки прихильників війни, але й еліти, які ще вірять у повернення до нормальності в світі", — зазначив очільник Центру протидії дезінформації.

На думку Коваленка, чим довше Кремль продовжуватиме нинішню політику, тим складніше буде Росії уникнути внутрішніх потрясінь і міжнародної ізоляції. Саме тому, вважає він, представники російських еліт рано чи пізно будуть змушені визначитися, чи готові й надалі підтримувати нинішню владу, або ж шукатимуть інший шлях для виходу з кризи.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між Україною та Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 тривають, і польська сторона налаштована оптимістично щодо їхнього завершення. Одним із ключових елементів потенційної угоди залишається обмін бойових літаків на українські розробки у сфері безпілотних технологій. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.