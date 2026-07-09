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"Он потерял связь с реальностью": российской элите выдвинули жесткое требование из-за Путина

Нынешний курс Кремля грозит российским элитам, стремящимся к восстановлению отношений с Западом

9 июля 2026, 20:20
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Клименко Елена

Единственной реальной возможностью для российских элит прекратить войну является отстранение Владимира Путина от власти. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что действующий российский диктатор не способен адекватно оценивать ситуацию.

"Он потерял связь с реальностью": российской элите выдвинули жесткое требование из-за Путина

Фото: из открытых источников

По его убеждению, именно смена политического руководства в Кремле может открыть путь к завершению войны и приостановить дальнейшее ухудшение положения России. Он считает, что нынешняя политика Москвы лишь усугубляет кризис и создает все большие риски для самого российского государства.

"Выход из войны для российских элит — демонтаж путина, потому что он сумасшедший и давно потерял связь с реальностью", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, дальнейшее сохранение нынешнего курса Кремля грозит не только сторонникам войны, но и представителям российской верхушки, которые еще надеются на возобновление отношений с Западом и возвращение страны к международному сотрудничеству.

"Он потянет ко дну не только сторонников войны, но и элиты, которые еще верят в возвращение к нормальности в мире", — отметил глава Центра противодействия дезинформации.

По мнению Коваленко, чем дольше Кремль будет продолжать нынешнюю политику, тем сложнее будет России избежать внутренних потрясений и международной изоляции. Именно поэтому, считает он, представители российских элит рано или поздно будут вынуждены определиться, готовы ли и дальше поддерживать нынешнюю власть, или же будут искать другой путь для выхода из кризиса.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, и польская сторона настроена оптимистично по их завершению. Одним из ключевых элементов потенциального соглашения остается обмен боевых самолетов на украинские разработки в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.



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