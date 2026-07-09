"Он потерял связь с реальностью": российской элите выдвинули жесткое требование из-за Путина

Единственной реальной возможностью для российских элит прекратить войну является отстранение Владимира Путина от власти. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что действующий российский диктатор не способен адекватно оценивать ситуацию.

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По его убеждению, именно смена политического руководства в Кремле может открыть путь к завершению войны и приостановить дальнейшее ухудшение положения России. Он считает, что нынешняя политика Москвы лишь усугубляет кризис и создает все большие риски для самого российского государства.

"Выход из войны для российских элит — демонтаж путина, потому что он сумасшедший и давно потерял связь с реальностью", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, дальнейшее сохранение нынешнего курса Кремля грозит не только сторонникам войны, но и представителям российской верхушки, которые еще надеются на возобновление отношений с Западом и возвращение страны к международному сотрудничеству.

"Он потянет ко дну не только сторонников войны, но и элиты, которые еще верят в возвращение к нормальности в мире", — отметил глава Центра противодействия дезинформации.

По мнению Коваленко, чем дольше Кремль будет продолжать нынешнюю политику, тем сложнее будет России избежать внутренних потрясений и международной изоляции. Именно поэтому, считает он, представители российских элит рано или поздно будут вынуждены определиться, готовы ли и дальше поддерживать нынешнюю власть, или же будут искать другой путь для выхода из кризиса.

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