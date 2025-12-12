Він просто "одержимий" цією ідеєю: на Заході розкрили страшний план Віткоффа стоствно України

Спеціальний посланець США Стів Віткофф кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним та навіть давав рекомендації російській стороні щодо комунікації з Дональдом Трампом.

Фото: з відкритих джерел

За даними західних медіа, Віткофф "одержимий" ідеєю, що Україна має відмовитися від частини Донеччини. Він вважає, що це може пришвидшити досягнення угоди, повідомляє The Financial Times.

Посланець Трампа переконаний, що поступка України на 25% Донеччини сприятиме встановленню контакту з Москвою та створенню "справедливого миру". Джерела видання серед українських посадовців зазначають, що таким чином Віткофф сподівається уникнути тривалішої та руйнівної війни.

У Києві від цієї пропозиції категорично відмовляються. В українській столиці підкреслюють, що здача Донбасу не матиме позитивних наслідків, адже на зміцнення оборони цієї території вже витрачено значні кошти.

Фізичні особливості місцевості, такі як скелі, долини та штучні кар’єри, створюють надійний захист для українських військ, – пише FT. Однак на захід від оборонної лінії рельєф вирівнюється, утворюючи степи, що полегшують просування ворожих сил углиб країни.

Президент України підтвердив, що Росія вимагає контроль над усім Донбасом. Київ прагне укласти справедливу угоду, яка б фіксувала лінію зіткнення. Саме це питання наразі є предметом жорстких переговорів.

Володимир Зеленський зазначив, що план Трампа передбачає вихід російських військ із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, тоді як від Херсонської та Запорізької поступок не очікується. Особливу увагу український президент приділив Донеччині та контролю над Запорізькою АЕС, які залишаються серйозними каменями спотикання.

Усі територіальні компроміси мають затверджуватися українським народом, наприклад, через вибори або референдум. Зеленський наголосив, що будь-які поступки повинні бути взаємними та справедливими, оскільки нинішні пропозиції не відповідають інтересам України.

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 12 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), націлену, зокрема, на Одеський регіон. Напади проводилися з кількох локацій, а наслідки ударів зафіксовані навіть у самій Одесі.