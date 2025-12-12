Специальный посланник США Стив Виткофф несколько раз встречался с Владимиром Путиным и даже давал рекомендации российской стороне по коммуникации с Дональдом Трампом.

Фото: из открытых источников

По данным западных медиа, Виткофф "одержим" идеей, что Украина должна отказаться от части Донбасса. Он считает, что это может ускорить достижение соглашения, сообщает The Financial Times.

Посланник Трампа убежден, что уступка Украины на 25% Донбасса будет способствовать установлению контакта с Москвой и созданию "справедливого мира". Источники издания среди украинских чиновников отмечают, что таким образом Виткофф надеется избежать продолжительной и разрушительной войны.

В Киеве от этого предложения категорически отказываются. В украинской столице подчеркивают, что сдача Донбасса не будет иметь положительных последствий, ведь на укрепление обороны этой территории уже израсходованы значительные средства.

Физические особенности местности, такие как скалы, долины и искусственные карьеры, создают надежную защиту для украинских войск, пишет FT. Однако западнее оборонительной линии рельеф выравнивается, образуя степи, облегчающие продвижение вражеских сил вглубь страны.

Президент Украины подтвердил, что Россия требует контроля над всем Донбассом. Киев стремится заключить справедливое соглашение, которое бы фиксировало линию столкновения. Именно этот вопрос является предметом жестких переговоров.

Владимир Зеленский отметил, что план Трампа предусматривает выход российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, тогда как Херсонская и Запорожская уступки не ожидают. Особое внимание украинский президент уделил Донбассу и контролю над Запорожской АЭС, которые остаются серьезными камнями преткновения.

Все территориальные компромиссы должны утверждаться украинским народом, например через выборы или референдум. Зеленский подчеркнул, что какие-либо уступки должны быть взаимными и справедливыми, поскольку нынешние предложения не отвечают интересам Украины.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 12 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), нацеленную, в частности, на Одесский регион. Нападения проводились по нескольким локациям, а последствия ударов зафиксированы даже в самой Одессе.