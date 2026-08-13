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"Він хоче в це вірити": озвучено невтішну заяву про новий план Путіна щодо України

Політолог Іван Преображенський зазначив, що російський лідер часто приймає лише ті відомості, які відповідають його власним переконанням

13 серпня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, не планує згортати війну проти України, навіть попри економічні труднощі, складну ситуацію для РФ на фронті та українські удари по російській території. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив політолог і експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

"Він хоче в це вірити": озвучено невтішну заяву про новий план Путіна щодо України

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, особисті мотиви російського диктатора можуть суттєво відрізнятися від інтересів самої Росії. Для Путіна завершення бойових дій здатне створити значно більше внутрішніх проблем, ніж їхнє продовження. Саме тому він може залишатися зацікавленим у війні незалежно від реальних результатів російської армії.

Преображенський вважає, що найближчим часом Кремль, найімовірніше, продовжить агресію проти України та приховані мобілізаційні заходи. Водночас російська влада може уникати надто різких кроків, здатних викликати невдоволення населення та спровокувати масштабні протести.

Політолог також звернув увагу на особливості сприйняття Путіним інформації. На його думку, російський лідер дедалі більше схильний приймати лише ті дані, які відповідають його власним переконанням щодо війни та можливості перемоги. 

Таким чином, навіть серйозний економічний тиск або зростання втрат не обов’язково автоматично змусить Кремль змінити курс. Для Путіна продовження війни може залишатися способом зберегти власну владу та уникнути проблем, які виникнуть після її завершення.

Портал "Коментарі" вже писав, що у червні міжнародні партнери надали Україні 7,2 млрд євро військової допомоги. Це найбільший місячний обсяг підтримки після припинення американського фінансування та один із найвищих показників за весь період повномасштабної війни.



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