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"Он хочет в это верить": озвучено нелестное заявление о новом плане Путина по Украине

Политолог Иван Преображенский отметил, что российский лидер часто принимает только те сведения, которые отвечают его собственным убеждениям.

13 августа 2026, 18:35
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, не планирует сворачивать войну против Украины, даже несмотря на экономические трудности, сложную ситуацию для РФ на фронте и украинские удары по российской территории. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал политолог и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

"Он хочет в это верить": озвучено нелестное заявление о новом плане Путина по Украине

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, личные мотивы российского диктатора могут значительно отличаться от интересов самой России. Для Путина завершение боевых действий способно создать гораздо больше внутренних проблем, чем их продолжение. Именно поэтому он может оставаться заинтересованным в войне вне зависимости от реальных результатов русской армии.

Преображенский считает, что в ближайшее время Кремль, вероятнее всего, продолжит агрессию против Украины и скрытые мобилизационные меры. В то же время, российские власти могут избегать слишком резких шагов, способных вызвать недовольство населения и спровоцировать масштабные протесты.

Политолог также обратил внимание на особенности восприятия информации Путиным. По его мнению, российский лидер все больше склонен принимать только те данные, которые отвечают его собственным убеждениям о войне и возможности победы.  

Таким образом даже серьезное экономическое давление или рост потерь не обязательно автоматически заставит Кремль изменить курс. Для Путина продолжение войны может оставаться способом сохранить собственную власть и избежать проблем, возникающих после ее завершения.

Портал "Комментарии" уже писал, что в июне международные партнеры предоставили Украине 7,2 млрд евро военной помощи. Это самый большой месячный объем поддержки после прекращения американского финансирования и один из самых высоких показателей за весь период полномасштабной войны.



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