Відстрочки в Резерв+: нововведення від Міноборони

Міністерство оборони України надало детальні роз’яснення щодо механізму автоматичного продовження відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.

Відстрочка в Резерв+

Зазначається, що більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернення до ЦНАП. Актуальний статус відображається безпосередньо у застосунку.

Автопродовження можливе за двох умов: якщо підстави для відстрочки залишаються чинними та якщо ці підстави підтверджуються державними реєстрами.

До категорій, для яких доступне автоматичне продовження, належать, зокрема, люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, освітяни, а також особи, які доглядають за хворими родичами.

Водночас у деяких випадках потрібно повторно подавати документи через ЦНАП. Це стосується ситуацій, коли відстрочка не входить до переліку автопродовження або коли система не може підтвердити дані через реєстри.

Серед основних причин, чому автопродовження може не спрацювати, — неактуальні або неповні дані: помилки у ПІБ, даті народження, відсутність інформації про інвалідність чи родинні зв’язки.

Також не продовжуються автоматично відстрочки, отримані за рішенням суду — у таких випадках потрібно повторно звертатися до ЦНАП.

У Міноборони наголошують: якщо відстрочка продовжена автоматично, користувач отримує відповідне сповіщення в застосунку, а новий термін відображається в реєстрі.

Якщо ж виникають помилки або статус не оновлюється, рекомендується перевірити дані в реєстрах або звернутися до ЦНАП.

