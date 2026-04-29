logo_ukra

BTC/USD

75434

ETH/USD

2235.27

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Відстрочки в Резерв+: нововведення від Міноборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Відстрочки в Резерв+: нововведення від Міноборони

Міноборони роз’яснило, як працює автоматичне продовження відстрочки від мобілізації у Резерв+ та коли потрібно повторно подавати документи

29 квітня 2026, 20:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністерство оборони України надало детальні роз’яснення щодо механізму автоматичного продовження відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.

Відстрочка в Резерв+

Зазначається, що більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернення до ЦНАП. Актуальний статус відображається безпосередньо у застосунку.

Автопродовження можливе за двох умов: якщо підстави для відстрочки залишаються чинними та якщо ці підстави підтверджуються державними реєстрами.

До категорій, для яких доступне автоматичне продовження, належать, зокрема, люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, освітяни, а також особи, які доглядають за хворими родичами.

Водночас у деяких випадках потрібно повторно подавати документи через ЦНАП. Це стосується ситуацій, коли відстрочка не входить до переліку автопродовження або коли система не може підтвердити дані через реєстри.

Серед основних причин, чому автопродовження може не спрацювати, — неактуальні або неповні дані: помилки у ПІБ, даті народження, відсутність інформації про інвалідність чи родинні зв’язки.

Також не продовжуються автоматично відстрочки, отримані за рішенням суду — у таких випадках потрібно повторно звертатися до ЦНАП.

У Міноборони наголошують: якщо відстрочка продовжена автоматично, користувач отримує відповідне сповіщення в застосунку, а новий термін відображається в реєстрі.

Якщо ж виникають помилки або статус не оновлюється, рекомендується перевірити дані в реєстрах або звернутися до ЦНАП.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер Євгеній Гольман опублікував емоційні заяви щодо ситуації в Росії, в яких різко оцінив як внутрішнє становище, так і наслідки війни.
У своїх висловлюваннях він говорить про відчуття тиску, насильства та загального погіршення ситуації, заявляючи про “знищення” країни та негативні тенденції у суспільстві. Також блогер торкається теми економічних труднощів, попереджаючи про можливі проблеми з продовольством у майбутньому.



Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://mod.gov.ua/explanation/vidstrochki-v-rezerv-yak-praczyuye-avtoprodovzhennya-i-shho-vazhlivo-znati
Джерело: https://mod.gov.ua/explanation/vidstrochki-v-rezerv-yak-praczyuye-avtoprodovzhennya-i-shho-vazhlivo-znati?utm_source=mod-telegram&utm_medium=social
Теги:

Новини

Всі новини